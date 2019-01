Ascolti Tv 4 gennaio 2019 | Amadeus un gigante La7 ultima con Caro Diario

Ascolti TV | Venerdì 4 gennaio 2019. Wine to Love (16.4%) meglio di Zootropolis (11.5%) : Zootropolis Su Rai1 Wine to Love – I Colori dell’Amore ha conquistato 3.828.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 Zootropolis ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 5.28% di share nel primo episodio, 1.998.000 (8.37%) nel secondo e 1.855.000 (9.13%) nel terzo. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno ha ...

Ascolti TV | Giovedì 3 gennaio 2019. Torno indietro e cambio vita 16.7% - Il Libro della Giungla 10.3%. Freedom 6.7% : Torno indietro e cambio vita Nella serata di ieri, Giovedì 3 gennaio 2019, su Rai1 Torno indietro e cambio vita ha conquistato 4.011.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5 Il Libro della Giungla ha raccolto davanti al video 2.422.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 La Memoria del Cuore ha interessato 1.554.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Din Don – Una parrocchia in due ha intrattenuto 1.544.000 spettatori ...

Ascolti tv venerdì 4 gennaio - ecco come è stato accolto il ritorno di Ornella Muti in tv : Gli Ascolti di Wine to love in onda ieri sera su Rai1 I dati Auditel relativi ai programmi andati in onda in prima serata ieri, venerdì 4 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con Wine to love – I colori dell’amore. Il film tv diretto da Domenico Fortunato è stato visto da 3.828.000 spettatori. La […] L'articolo Ascolti tv venerdì 4 gennaio, ecco come è stato accolto il ritorno di Ornella Muti in tv proviene da Gossip ...

Ascolti tv 3 gennaio : I soliti ignoti supera Striscia la notizia di quasi un milione di spettatori : Il programma più visto di giovedì 3 gennaio 2019 è ancora una volta I soliti ignoti – Il ritorno, esattamente come il giorno precedente. Il quiz di Amadeus stacca il contendente diretto, il TG satirico di Canale 5 Striscia la notizia, di 825.000 spettatori, con un margine di oltre quattro punti percentuali di share. Per quanto riguarda la prima serata, la commedia Torno indietro e cambio vita è il programma più visto della fascia oraria ...

Ascolti Tv 3 gennaio 2019 - Torno indietro e cambio vita ha fatto sognare 4 milioni di italiani : Ascolti tv di giovedì 3 gennaio 2019. Torno indietro e cambio vita piace agli italiani, che hanno visto il film di Carlo Vanzina con Raoul Bova, trasmesso da Raiuno, e hanno anche un po' sognato di ...

Ascolti tv 2 gennaio : I soliti ignoti vince la giornata - Basta un paio di baffi la prima serata : Non è un programma di prima serata a vincere la giornata del 2 gennaio a livello di Ascolti: è infatti I soliti ignoti – Il ritorno, quiz in access prime time condotto da Amadeus ad aggiudicarsi il record assoluto di spettatori per il secondo giorno del 2019. La trasmissione ha infatti totalizzato il 21,5% di share con ben cinque milioni e mezzo di spettatori, accumulando 500.000 persone in più rispetto a Basta un paio di baffi, il primo ...