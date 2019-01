Argentina | Maradona dimesso dall' ospedale

Maradona ricoverato in Argentina : emorragia - ma è fuori pericolo : Roma, 5 gen., askanews, - Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires, in Argentina, dopo una serie di accertamenti. Maradona, indimenticato fuoriclasse del Napoli, si ...

Calcio - Maradona ricoverato in Argentina : 22.26 Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica nella periferia nord di Buenos Aires, dove si era recato alcune ore prima per un controllo medico di routine: lo rende noto il sito del quotidiano sportivo argentino 'Olé'. L'ex 'Pibe de oro', trascinatore del Napoli dal 1984 al 1991, ha avuto una leggera emorragia gastrica mentre svolgeva degli esami medici per problemi allo stomaco. I sanitari delle clinica 'Olivos' hanno deciso ...

MISTERO MARADONA/ Era scomparso : il legale svela il 'giallo' su Twitter - 'In Argentina per degli esami' : MARADONA è scomparso: il Pibe de Oro non si trova ma il suo Dorados tra pochi giorni inizierà il campionato di ritorno della Serie B messicana.

Il gol di Gaetano arriva in Argentina : 'È vivo lo spirito di Maradona' : La rete capolavoro, tutta dribbling e serpentine prima di superare il portiere sardo, ha fatto il giro del mondo grazie al web, ma il paragone che hanno trovato in Argentina nelle scorse ore va ben ...

Il primo Natale di Maradona con il nipote Diego Matias insieme in Argentina : NAPOLI. Un Natale speciale per Diego Armando Maradona che sta trascorrendo le festività natalizie in Argentina con il nipotino Diego Matias, il figlio Diego Junior e la moglie Nunzia Pennino....

Scontri River-Boca - Maradona interviene a gamba tesa sulla Federazione Argentina : Il commento di Maradona in merito agli Scontri di ieri in occasione della finale di Copa Libertadores non si è fatto attendere Dopo i disordini che hanno costretto la Conmebol al rinvio del Superclasico tra River e Boca, non poteva certo mancare il commento di un ex illustre come Maradona. Il fenomeno argentino ha inveito contro Macri e la sua gestione della Federazione argentina: “Quello che è successo è deplorevole, il presidente ...

Accuse di Maradona a Messi - l’ex numero 10 dell’Argentina nega : “Tutte bugie” : L’ex stella del calcio argentino Diego Armando Maradona ha negato di aver criticato il suo connazionale Lionel Messi assicurando che sono state scritte solo bugie e che il giocatore del Barcellona è un suo amico. Alla domanda sul perché abbia detto che era “inutile mettere a capo un uomo che va 20 volte in bagno prima della partita“, Maradona ha risposto in un’intervista pubblicata sul sito internet della edizione ...