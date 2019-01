Anziano disperso nel Bolognese | terzo giorno di ricerche

meteoweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) Sono riprese questa mattina le, giunte al, dell’80enne scomparso a Sabbiuno, nel, dopo essere uscito di casa per fare una passeggiata. L’ultimo contatto con l’, in difficolta’ dopo essersi ferito, risale alle 18 di giovedi’, quando con il suo cellulare ha chiamato la moglie, una 38enne moldava, che a sua volta ha allertato i carabinieri. L’80enne ha fornito qualche indicazione di dove si trovava, senza pero’ riuscire ad essere preciso.Alle, che si stanno concentrando sui primi rilievi tra Bologna e Sasso Marconi, stanno partecipando trenta tecnici del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), insieme ai vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile di Sasso Marconi e Valsamoggia. In giornata e’ previsto anche un sorvolo di un elicottero delreparto Volo della ...