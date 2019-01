Anticipazioni U&D del 7 gennaio | Gemma ci riprova con il suo ex | Barbara infuriata

Anticipazioni U&D - Maria presa in giro : Armando confessa che vedeva di nascosto Noel : Lunedì 7 gennaio tornerà in onda Uomini e Donne con il consueto appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Nel corso di questi giorni di festa, però, la redazione del programma è costantemente all'opera per registrare le puntate da mandare in onda la prossima settimana. Ieri, venerdì 4 gennaio, sono state effettuate le registrazioni di una puntata del trono over e, stando a quelle che sono le Anticipazioni in merito, è accaduto un fatto assolutamente ...

Anticipazioni U&D - puntata del 7 gennaio : Gems ritrova Rocco e nuova lite con la Cipollari : Dopo la lunga pausa natalizia, torna lunedì 7 gennaio 2019 sugli schermi di canale 5, una nuova puntata del trono over di Uomini e donne che, come ci rivelano le Anticipazioni vedrà ancora una volta protagonista la dama storica Gemma Galgani. Le nuove puntate in onda la prossima settimana riguardano le registrazioni avvenute prima della pausa natalizia e vedono un riavvicinamento della dama torinese a Rocco Fredella con tanto di baci ...

Anticipazioni trono over U&D : Gemma e Rocco si lasciano - Pamela piange per Stefano : Venerdì 4 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e la sua storia d'amore con Rocco Fredella. Oltre a loro si è parlato anche della frequentazione fra Armando e Noel, della conoscenze fra Pamela e Roberto e del presunto ritiro di Angela. La rabbia di Rocco Nel dettaglio vi segnaliamo che anche la prima registrazione del trono over del ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo mette alla prova le sue corteggiatrici fingendo di scegliere : Giovedì 3 gennaio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e le Anticipazioni che circolano sul web fanno sapere che è stata una giornata molto movimentata soprattutto per Lorenzo Riccardi. Il tronista, con la complicità della redazione, ha scelto entrambe le sue corteggiatrici: dopo aver ricevuto un "sì" sia da Claudia che da Giulia, il giovane ha comunicato loro che era tutta una farsa per metterle alla ...

Anticipazioni U&D - trono classico : la 'scelta' farlocca di Lorenzo crea il caos : Appuntamento con le Anticipazioni del trono classico di Uomini e donne che riguardano quanto avvenuto nel corso dell'ultima registrazione di giovedì 3 gennaio 2019. Da quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news', nello studio di Maria De Filippi è scoppiato il caos, dopo che Lorenzo Riccardi ha finto una scelta per mettere alla prova le sue corteggiatrici. Peccato che la presa in giro è stata mal digerita da Claudia e Giulia, con la prima che ...

Anticipazioni U&D : Teresa Langella bacia a stampo Antonio e abbraccia Andrea : Giovedì 3 gennaio è stata registrata la prima puntata del 2019 di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena soprattutto nel trono di Teresa Langella. La giovane, infatti, dopo più di 4 mesi di trono sembra essere ben indirizzata verso chi potrebbe essere la sua scelta finale. Al momento, in studio per lei ci sono ancora Antonio Moriconi, Andrea Del Corso e Kevin Basili. Le esterne Nel dettaglio vi segnaliamo ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo sceglie Giulia e Claudia - ma si tratta di una finta scelta : Si è tenuta nel pomeriggio del 3 gennaio una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Maria De Filippi trasmesso sulla rete Mediaset di Canale 5. Questo ultimo appuntamento ha visto protagonista il giovane tronista Lorenzo Riccardi, il quale ha deciso di mettere in scena una finta scelta. Il ragazzo, giunto ad un punto ormai avanzato del suo trono, sembrerebbe essere molto confuso sulla 'prescelta' e per ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo a rischio 'no' - Andrew fa una bella sorpresa a Teresa : Mancano pochi giorni al ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. In attesa di vedere in onda i nuovi appuntamenti, possiamo fornirvi un po' di Anticipazioni su quello che vedremo, dato che alcune puntate sono state già registrate nelle scorse settimane. Vi segnaliamo, sin da subito, che avremo modo di vedere in onda un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per Lorenzo Riccardi e ...

Anticipazioni trono classico : U&D sbarca in prima serata per le scelte : Giovedì 27 dicembre 2018 si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne dove come sempre è successo un po' di tutto. Le Anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' ci rivelano che Andrea Dal Corso è tornato nello studio di U&D per corteggiare Teresa, mentre la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato un'importante novità in merito alle scelte dei tronisti che verranno trasmesse in prima serata su Canale ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa Langella : il ritorno di Andrea che spiazza tutti : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione del trono classico c'è stata la nuova scelta di Teresa Langella, la quale ha preferito perdonare uno dei suoi corteggiatori. Stiamo parlando di Andrea Dal Corso, il quale ha fatto nuovamente il suo ingresso in studio, pronto a riconquistare il cuore della bella tronista napoletana dopo l'addio della registrazione precedente. La scelta di Teresa a U&D: ...

Anticipazioni U&D - Claudia e Giulia intenzionate a dire 'no' a Lorenzo in caso di scelta : Ieri, 27 dicembre, nonostante la pausa natalizia e la conseguente sospensione del programma, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, in particolare del trono classico del popolarissimo dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma delle reti Mediaset, che va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana di Canale 5, come al solito ha regalato avvincenti colpi di scena ed importanti novità riguardanti i troni di ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Luigi si avvicina : restano solo Giorgia - Irene e Sonia : Uomini e Donne è attualmente in pausa per le festività natalizie, tuttavia oggi 27 dicembre c'è stata una nuova registrazione negli studi di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show che va in onda dal lunedì al venerdì nelle programmazioni pomeridiane di Canale 5. Il programma ''cult'' delle reti del ''biscione'' Mediaset come al solito regala gustose novità per gli appassionati del trono classico e del trono over. Le Anticipazioni ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa : l'addio ad Andrea Dal Corso che scoppia in lacrime : Prosegue il perCorso di Teresa Langella nello studio di Uomini e donne e le Anticipazioni che arrivano dalle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi rivelano che assisteremo ad un bel po' di colpi di scena. La tronista, infatti, maturerà una scelta a dir poco clamorosa che in studio lascerà tutti senza parole: l'eliminazione finale di Andrea Dal Corso, il quale verrà fatto fuori dal parterre di corteggiatori al punto da non ...

Anticipazioni U&D oggi 20 dicembre - Andrea contro Teresa : 'Devi stare zitta' : oggi 20 dicembre, nuovo appuntamento alle ore 14,45 circa su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Dopo aver visto i tre appuntamenti di questa settimana dedicati al trono over, ecco che oggi pomeriggio verrà dato spazio ai protagonisti del trono classico con la messa in onda delle nuove puntate dedicate ai tronisti che proseguono il loro percorso alla ricerca del grande ...