Anticipazioni Temptation Island Vip | Valeria Marini possibile conduttrice RUMORS

(Di sabato 5 gennaio 2019) Simona Ventura non sarà al timone diVip, dopo aver condotto con successo la prima edizione del programma. Stando alle indiscrezioni di questi giorni, infatti, la notasi appresta a lasciare Mediaset ed a tornare in Rai. Sembrerebbe che una scelta di cuore, oltre che professionale, l'abbia spinta verso il ritorno alle origini. Al suo posto, l'isola delle tentazioni potrebbe avere una conduzione inedita. Gli ultimiindicanocomecandidata. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, si tratta soltanto di indiscrezioni.Il futuro televisivo di Simona Ventura Simona Ventura sarà al timone della prossima edizione di "The Voice of Italy", trasmissione in onda su Rai 2, in prima serata. Il noto giornalista ed esperto di gossip Davide Maggio sarebbe stato il primo a dare notizia di questa collaborazione tra la Ventura ed il ...