Anticipazioni Sanremo 2019 | svelati i nomi dei nuovi conduttori | il debutto di Bisio

: Che ne pensate del trio Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo 2019? - Bellacanzoneit : Che ne pensate del trio Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo 2019? - samanthasuriani : Manca un mese esatto a Sanremo. Molto bene. - ciaddradioetv : DopoFestival 2019: news e anticipazioni sul post-serata di Sanremo dedicato a commenti e interviste… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Cresce l'attesa per la prossima edizione del Festival di, che vedremo in onda su Raiuno a partire da martedì 5 febbraio in prime time alle ore 20,45. In queste settimane, il direttore artistico Claudio Baglioni, sta mettendo a punto quelle che saranno le novità di questa nuova edizione della kermesse canora, tra gli eventi più attesi in assoluto dal pubblico. A distanza di pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione del Festival sono stati giàdeiche condurranno le cinque serate in programma su Raiuno.di: ritorna Virginia Raffaele Ledi queste ore sul cast del Festival diarrivano dalle pagine dell'Adnkronos, il quale ha fatto sapere che Claudio Baglioni ha già individuato idei dueche terranno in mano le redini della storica kermesse musicale. ...