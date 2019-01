Anemia da carenza vitaminica | cause e rimedi Cosa fare per stare meglio quando si accusa?

Anemia : spesso è causata da una carenza di vitamine - ecco come evitare gravi danni all’organismo : A causare l’Anemia, tra gli altri fattori, c’è anche una carenza di vitamine e le conseguenze possono consistere in gravi danni all’organismo. L’Anemia è causata dalla mancanza delle vitamine emoattive, che porta ad una drastica riduzione nella produzione di globuli rossi. carenza di acido folico e di vitamina B12 sono al primo posto in questa patologia, perché sono indispensabili per la produzione di globuli rossi in grado di ...

Anemia da carenza di vitamine : sintomi - cause - rimedi : Fra le cause dell’Anemia c’è anche la carenza di vitamine. Un’assunzione ridotta di alcune sostanze infatti può provocare gravi danni all’organismo. Questo tipo di Anemia è causata dalle vitamine emoattive la cui assenza comporta una drastica riduzione nella produzione di globuli rossi. Fra le sostanze legate a tale patologia troviamo la carenza di acido folico e di vitamina B12 che sono necessarie per favorire la ...

Anemia da carenza di ferro : sintomi - cause - rimedi : Caduta dei capelli, respiro affannoso e mal di testa sono solo alcuni dei sintomi dell’Anemia da carenza di ferro. Si tratta di un problema che, se non viene curato nel modo giusto, può rivelarsi molto pericoloso per la salute. Il ferro è un elemento che fa parte dell’emoglobina, una molecola adibita al trasporto dell’ossigeno nel sangue verso tutti gli organi del corpo. Quando si verifica una carenza di ferro si parla di ...