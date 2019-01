Ancora nessuna traccia dell’ex ambasciatore nordcoreano a Roma | Un disertore porge mano

ilfogliettone

(Di sabato 5 gennaio 2019) "Amico, vieni in Corea del Sud". Thae Yong Ho, ex vicedella Corea del Nord in Gran Bretagna, nel 2016 ha disertato e ha trovato rifugio in Corea del Sud. Ora, con una lettera aperta pubblicata sul proprio blog, si rivolge a Jo Song-gil, reggente dell'ambasciata di Pyongyang ache ha fatto perdere le proprie tracce a novembre. "Non ho modo di contattarti direttamente, quindi ti mando una lunga lettera sul mio blog, che leggi spesso", dice. La defezione e la fuga in Corea del Sud, scrive Thae, sono "un obbligo, non una scelta" per i diplomatici nordcoreani che credono nella riunificazione. E Seul rappresenta ''un avamposto'' da raggiungere. "Se venissi a Seul, altri nostri colleghi seguirebbero l'esempio e la riunificazione si realizzerebbe da sola", aggiunge Thae. La Corea del Sud non sarà "il paradiso in terra", ma è un paese che consente di realizzare progetti e ...