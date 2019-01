Amici | Biondo spaventa i fan | Sono stato molto male Crociera con Emma

Testo e audio di Tokio Hotel di Biondo - nel singolo scritto ad Amici di Maria De Filippi un riferimento alla band tedesca : Tokio Hotel di Biondo arriverà in radio venerdì 7 dicembre. Contenuto nell'album d'esordio del trapper romano, Ego, il nuovo brano è già disponibile in digital download e in free streaming su Spotify prima della rotazione radiofonica di questo venerdì. Il nuovo singolo è stato scritto da Biondo ai tempi di Amici di Maria De Filippi . Era ancora nel programma quando ha composto i versi di Tokio Hotel , uno dei brani che poi non è stato inserito ...

Emma e Biondo si sono lasciati? Finalmente la verità sulla coppia di Amici : In molti si sono chiesti in questo periodo se Emma e Biondo si fossero lasciati o se fossero in crisi. Biondo aveva risposto a questi pettegolezzi commentando alcune allusioni e smentendo categoricamente tutto. Oggi è arrivata un’altra smentita e il cantante di Amici non ha cambiato versione né riservato sorprese ai suoi fan: sta ancora insieme ad Emma e basta dare un’occhiata alla foto pubblicata su Instagram in cui compare assieme alla ragazza ...