Amiamo l' Italia perché non è Salvinia | il post della Ong

adnkronos

: RT @CesareSacchetti: La nave Ong Sea Eye:'amiamo l'Italia perché Italia non significa Salvinia. Grazie per la vostra solidarietà.' L'Italia… - valhoell : RT @CesareSacchetti: La nave Ong Sea Eye:'amiamo l'Italia perché Italia non significa Salvinia. Grazie per la vostra solidarietà.' L'Italia… - attirockk : RT @CesareSacchetti: La nave Ong Sea Eye:'amiamo l'Italia perché Italia non significa Salvinia. Grazie per la vostra solidarietà.' L'Italia… - MariaStellaLong : RT @CesareSacchetti: La nave Ong Sea Eye:'amiamo l'Italia perché Italia non significa Salvinia. Grazie per la vostra solidarietà.' L'Italia… -

(Di sabato 5 gennaio 2019)l'non significa ''. Grazie per la vostra solidarietà". Lo scrive in un tweet l'Ong Sea Eye , a commentofoto di una manifestazione organizzata per chiedere ...