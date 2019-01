Alle 18 | 15 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie della settimana con

eurogamer

: Tornano in campo le ragazze oggi al Vismara alle 14.30 contro il Bari per la prima di ritorno. Ripercorriamo il gi… - dnamilancom : Tornano in campo le ragazze oggi al Vismara alle 14.30 contro il Bari per la prima di ritorno. Ripercorriamo il gi… - ItalyzeMe : RT @lemurinviaggio: #1annoin1mese Ripercorriamo, per tutto il mese di #gennaio , ogni sera alle 21 i viaggi e i momenti più belli del 2018.… - MtgConcept : *** ROAD TO 2019 SEASON *** Ripercorriamo il passato di MtgConcept con i video migliori del 2018! #RoadTo2019… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Una nuovasta volgendo al termine e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci ha accompagnato conedinteressanti, curiosi eda scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroNews. In compagnia dei nostri Lara Arlotta e Gianluca Musso parleremo delle ultime novità e delle storie più interessantiAppuntamento a partire dore 18:15, quando potrete seguire lain compagnia di Lara Arlotta e Gianluca Musso sul nostro canale ufficiale Twitch, su YouTube o attraverso la pagina Facebook.Read more…