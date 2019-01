Allan | la conferma di Tuchel | ' Al Psg servono centrocampisti'

PAllanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda : Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria. Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano ...