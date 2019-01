Alitalia | il Roma-Palermo atterra a Comiso per problemi meteo

Tariffe business Alitalia Genova-Roma : Viceministro MIT Edoardo Rixi su intesa AZ-Regione Liguria : Genova, intesa Alitalia -Regione- Liguria -Camera di Commercio per prezzi più bassi sui collegamenti aerei dal capoluogo ligure con Roma della ex Comgagnia di bandiera. Edoardo Rixi , Viceministro -...

Alitalia - chiusa tratta Roma-Tehran per embargo Usa. Un’offesa che irrita l’Iran : Malgrado non vi siano conferme ufficiali, la compagnia aerea Alitalia in una conferenza stampa a New York attraverso il chief business officer Fabio Lazzerini ha dichiarato di chiudere la tratta Roma–Tehran a seguito delle sanzioni Usa contro l’Iran. Questa notizia, scritta dall’Ansa ma non ancora diffusa, è stata ripresa sulla mia pagina Facebook circa tre giorni fa. Da quel momento la mia casella Messenger è colma di messaggi che ...