Agroalimentare, esportazione da record

Esportazioni agroalimentari Made in Italy da:nel 2018 hanno raggiunti i 42 miliardi di euro grazie all'aumento del 3%". Lo afferma la Coldiretti facendo un bilancio dell'anno appena concluso,sulle proiezioni dati Istat. "Si tratta di un ottimo risultato che -sottolinea- conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del Paese"."Quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari interessano i Paesi dell'Unione Europea, Germania in primis e Oltreoceano, gli Stati Uniti".(Di sabato 5 gennaio 2019)