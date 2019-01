Africa Eco Race 2019 | Alessandro Botturi rimane in testa | cinque minuti di vantaggio su

Africa Eco Race - staffetta Botturi-Ullevalseter : La speciale più lunga dell'Africa Eco Race , 493km, non ha cambiato i valori in campo: anzi, ancora di più ha sottolineato che questa è una gara tra Alessandro Botturi e Pal Anders Ullevalseter. Nella ...

Africa Eco Race - Botturi controlla : Se Ullevalseter chiama, Botturi risponde Dopo la vittoria nella seconda tappa per il norvegese, il pilota di Lumezzane ha risposto nella terza, incrementando anche di un minuto il vantaggio in ...

Rally - Africa Eco Race 2019 : Alessandro Botturi aumenta il vantaggio dopo la terza tappa - Simone Agazzi cade ma resta terzo : La terza tappa della Africa Eco Race 2019 ha visto ancora grande protagonista Alessandro Botturi. Il pilota bresciano della Yamaha ha fatto la differenza negli oltre 400 km di gara da Agdal ad Assa, su un percorso sassoso e molto impegnativo, riuscendo a rifilare un distacco di 2’38” al norvegese Pal Anders Ullevalseter (Ktm). Botturi va così a rafforzare ulteriormente la sua leadership in classifica generale, portando a 7’07” il vantaggio nei ...

Africa Eco Race - Botturi mantiene il comando : Molto bene le moto, più difficile la gara di auto e side by side La seconda tappa dell'Africa Eco Race conferma le sensazioni del primo stage: ci regala un Botturi attento e preciso, ma anche un ...

Rally - Africa Eco Race 2019 : Alessandro Botturi al comando nelle moto dopo due tappe! Italiani scatenati : Resta al comando Alessandro Botturi anche dopo la seconda tappa per quanto riguarda le moto nell’Africa Eco Race. Il pilota tricolore ha chiuso in seconda piazza i 431 chilometri di speciale, confermandosi in vetta alla classifica generale. Vincitore di tappa è il norvegese Pal Ander Ullevalseter (Ktm), che insegue proprio Botture in graduatoria. “Mi sono davvero divertito la speciale era bellissima e correre insieme a Ullevalseter non mi ...

Africa Eco Race. Botturi - buona la prima : Inizia decisamente bene il 2019 di Alessandro Botturi, che inaugura l'Africa Eco Race con una vittoria di tappa e si mette così subito in testa al rally che porta a Dakar. Dopo le verifiche di Mentone,...

Africa Eco Race - inizia l'avventura : Il percorso, sulle tracce di Thierry Sabine L'Africa Eco Race conquista gli appassionati del motorsport più vero e lo si capisce fin dal claim della gara in sé: sulle tracce di Thierry Sabine. Il ...

Motor Bike Expo : che sfilata di campioni alla pre partenza dell'Africa Eco Race : Due i camion assistenza, entrambi Iveco EuroCargo, che hanno suonato i loro clacson per la felicità di tutti gli appassionati che adorano questi spettacoli e i mezzi che da tanti anni partecipano ai ...

