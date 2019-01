14 Giorni di Fortnite | l' evento dedicato alle vacanze ritornerà la prossima settimana

Tornano i 14 Giorni di Fortnite - sfide di nuovo disponibili : i dettagli : Gli ultimi giorni sono stati indubbiamente travagliati per Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games ha dovuto infatti affrontare un'ondata di critiche subito dopo la chiusura dei 14 giorni di Fortnite, l'evento che in sostanza ha tenuto compagnia agli utenti nel corso delle festività natalizie con sfide sempre diverse giorno per giorno. Il motivo della furia della community risiede in una errata comunicazione operata da Epic Games in merito ...

Problemi 14 Giorni di Fortnite - arriva un regalo con le scuse di Epic Games : Le festività natalizie volgono alla conclusione, e con loro anche la 14 giorni di Fortnite, l'evento che di fatto ha tenuto compagnia a tutti gli utenti del Battle Royale targato Epic Games nel corso delle ultime due settimane. Sono stati quattordici giorni di sfide serrate per i giocatori, che sono stati chiamati a rispondere alla chiamata degli sviluppatori che, quotidianamente, ne mettevano alla prova le abilità all'interno del loro titolo, ...

Fortnite ritrova Battaglia con il cibo - la modalità per i 14 Giorni di Fortnite : Non si ferma di certo l'inarrestabile successo di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che nel corso dell'ultimo anno è mezzo è finito per divenire un vero e proprio mattatore dell'intera scena videoludica mondiale. Un'affermazione su larga scala che ha permesso al publisher di intascare un bel po' di pecunia, viste le stime degli ultimi giorni che riportavano di guadagni che si aggirano sui tre miliardi di dollari per il ...

Guida 14 Giorni di Fortnite - dove trovare gli Alberi delle Festa davanti ai quali ballare? : Continua la proposta natalizia di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games che anche nel corso delle festività procede incessantemente nella sua corsa, con nuovi contenuti che non mancano di palesarsi sugli schermi dei giocatori con assoluta costanza. Ogni ventiquattro ore gli utenti sono chiamati a completare una nuova sfida proposta dagli sviluppatori del gioco, ognuna delle quali permette di accedere a una ricompensa esclusiva. Le ultime ore ...

Fortnite : ecco tutte le modalità a tempo limitato dell'evento 14 Giorni di Fortnite : L'evento 14 Giorni di Fortnite è disponibiel da qualche giorno, tuttavia i dataminer sono già stati in grado di recuperare la lista delle ricompense per ogni giorno, ora l'utente @ItsSilox ha pubblicato la lista completa di tutte le modalità a tempo limitato disponibili nell'evento, mentre le immagini sono state pubblicate da @lucas7yoshi_.Di seguito trovate la lista, come riporta Fortnite Intel: Giorno 1 Read more…

14 Giorni di Fortnite : i premi del torneo natalizio : La prima modalità a ricevere l'aggiornamento natalizio è stata Battle Royale , mentre per Salva il Mondo bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Per quanto riguarda le sfide giornaliere, gli ...

Fortnite - rivelate le skin invernali e le ricompense dei 14Giorni - : Con il nuovo aggiornamento di Fortnite sono state introdotte diverse novità, tra cui le skin invernali : la maggior parte di queste sono in realtà versioni congelate di outfit già utilizzati nel gioco.

L'evento 14 Giorni di Fortnite prende il via con la modalità Unvaulted : tornano le armi e gli oggetti della Stagione 1 e 2 : L'evento 14 Giorni di Fortnite è finalmente live con la prima MAT, segnala VG247.com. La modalità Unvaulted è la prima delle modalità a tempo limitato di Fortnite per L'evento 14 Giorni di Fortnite. Epic ha anche rivelato il primo dei premi delL'evento: il GG Ornament Spray, che potete ottenere dopo aver completato la prima sfida dei 14 Giorni.La nuova modalità sostituisce la modalità classica, come scoperto dagli utenti Reddit, e Fornite ...

I dataminer hanno scoperto le ricompense dell'evento 14 Giorni di Fortnite : Epic ha annunciato l'evento speciale 14 giorni di Fortnite, si tratta di una serie di modalità a tempo limitato che garantiranno differenti ricompense. Se siete curiosi di conoscerle, sappiate che l'utente Reddit Silox13 ha pubblicato sul noto portale la lista completa con tutte le ricompense. Al momento gli oggetti relativi al quattordicesimo giorno sono però sconosciuti.Come riporta VG247, tra i premi previsti compare lo zaino Combat Wreath, ...