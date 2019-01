Zootropolis stasera su Canale 5 | il noir moderno della Disney

Zootropolis film stasera in tv 4 gennaio : cast - trama - streaming : Zootropolis è il film stasera in tv venerdì 4 gennaio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Zootropolis film stasera in tv: cast La regia è di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Il cast è composto da Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Paolo Ruffini, Frank Matano, Teresa Mannino, Massimo Lopez, Leo Gullotta, Nicola Savino, Diego ...