Wine to love – I colori dell’amore | Adinolfi contro il bacio gay nel film in prima serata

Ornella Muti torna su Rai1 con Wine to love – I Colori dell’Amore : Una 'romantic comedy' in cui storie familiari e sentimentali si immergono nell'incantevole scenario lucano del Vulture, raccontando la comunita' di questa terra, la sua storia, le masserie, i vigneti e il suo vino pregiato: l'aglianico. Storie animate dalla passione per le proprie origini, per la persona amata, per la famiglia, che diventano un viaggio sentimentale nel cuore dell'uomo. Arriva in prima visione su Rai1 Wine to love - I Colori ...

Wine to love: il cast del film con Ornella Muti in onda venerdì 4 gennaio su Rai 1 Arriva in prima visione su Rai 1 Wine to love – I Colori dell'Amore, il film che vede il debutto del regista lucano Domenico Fortunato e che andrà in onda venerdì 4 gennaio alle 21.25. Un progetto che rappresenta […]