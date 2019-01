Wall Street corre dopo le rassicurazioni Powell | io resto | la politica monetaria può

Borse - gran rimbalzo da Wall Street a Piazza Affari : Alle 10 del mattino, ora americana, è poi Jerome Powell a gettare benzina sul fuoco: 'Saremo pazienti nel guardare come evolverà la situazione dell'economia - dice il presidente della Fed, parlando ...

Borsa oggi - Wall Street accelera. Milano chiude in forte rialzo : +3 - 37% : Bene anche tutte le principali borse europee. Istat e Eurostat: Inflazione del 2018 stabile all'1,2% e a dicembre cala all'1,6% nell'Eurozona

Borsa italiana in rally con Wall Street - FTSE MIB +3 - 04% : Tuttavia ha promesso che la banca centrale adeguerà la propria politica monetaria in base all'andamento dell'economia nei prossimi mesi adeguandola nel caso di rallentamento inaspettato della ...

Borse - Milano in rialzo del 3% in scia a Wall Street - Indici in diretta : L'avvio positivo di Wall Street e la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti ha aumentato la corrente di acquisti in Piazza Affari e nelle altre Borse europee: Milano cresce del 3%, Madrid e ...

Wall Street vola con Powell e dati lavoro Usa - scatta l'Europa : Anche i dati su manifatturiero e servizi in Cina a dicembre contribuiscono al tentativo di rimbalzo. Il petrolio recupera e favorisce i rialzi del comparto. A Milano bene anche le banche. Negli Stati Uniti creati in dicembre 312.000 posti di lavoro (ben sopra le stime) mentre il tasso di disoccupazione è salito a sorpresa al 3,9% dal 3,7% di novembre...

Brillante Wall Street - in sintonia con i mercati europei : Pioggia di acquisti sul listino USA, che mostra un guadagno del 2,09% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, giornata Brillante per lo S&P-500 , che avanza a 2.499,24 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 , ...

Borsa : Milano +3% in scia a Wall Street : ANSA, - Milano, 4 GEN - L'avvio positivo di Wall Street e la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti ha aumentato la corrente di acquisti in Piazza Affari e nelle altre Borse europee: Milano ...

Il tonfo di Apple a Wall Street spinge gli investitori verso porti più sicuri : Lo choc accusato la vigilia dai mercati finanziari mondiali con il profit warning lanciato dalla statunitense Apple ha indirizzato gli investitori verso porti più sicuri . La società di Cupertino, ...

Nuovo tonfo a Wall Street. Fari sulla Fed - salgono chance taglio tassi : Con lui discuteranno Janet Yellen e Ben Bernanke, rispettivamente la governatrice che nel dicembre 2015 avviò la normalizzazione della politica monetaria Usa e colui che nel dicembre 2008 porto' i ...

Apple brucia quasi 450 miliardi di dollari e sprofonda a meno 10% a Wall Street : L'amministratore delegato Robin Li, in una lettera ai dipendenti, ha messo in guardia sul fatto che "l'inverno sta arrivando" in riferimento alla debolezza dell'economia cinese. La Cina rappresenta ...

Wall Street a picco con Apple - timori per l'economia globale : New York, 3 gen., askanews, - La seconda seduta del 2019 a Wall Street è finita all'insegna di un sell-off alimentato da rinnovati timori per l'andamento dell'economia globale. A riaccenderli è stata Apple, -10% a 142,19 dollari,, che citando la debolezza della Cina ieri a mercati Usa ormai chiusi aveva annunciato un raro taglio delle …

I mercati temono la guerra di Trump alla Cina : Apple sprofonda a -10% e Wall Street affonda : Chiusura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,83% a 22.686,49 punti, il Nasdaq cede il 3,04% a 6.463,50 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,47% a 2.447,93 punti. A trasCinare al ribasso i listini è stato il crollo del titolo Apple che ha lanciato una allerta sui profitti del prossimo anno.

Wall Street chiude in netto calo : 22.28 Chiusura in forte calo per Wall Street dopo il taglio delle stime di crescita di Apple e i dati di produzione Usa sorprendentemente deboli. L'indice Dow Jones cede il 2,83% a 22.686,42 punti, il Nasdaq segna -3,04% a 6.463 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,5% a 2.447,95 punti. Per Apple,che arriva a perdere il 10,01%, è stata la peggior sessione dal 2013: il colosso di Cupertino ha bruciato circa 75 miliardi di dollari.