Volley femminile | Serie A1 2019 14ma giornata | Conegliano rischia a Casalmaggiore

Beach Volley - World Tour 2019 The Hague. Azzurre subito fuori : nessuna coppia italiana nel main draw femminile : Non ci saranno coppie italiane nel main draw del torneo femminile di The Hague. Doppia sconfitta al primo turno delle qualificazioni, infatti, per le coppie Azzurre iscritte al torneo di qualificazione e dunque eliminazione immediata. Delusione per Zuccarelli/Traballi che si sono dovute arrendere al terzo set alle padrone di casa Van Driel/Schoon. Le italiane hanno vinto un tiratissimo primo parziale con il punteggio di 28-26, poi sono crollate ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley : A2 Femminile - Soverato ferma la capolista Mondovì : ROMA- Sesta di ritorno del campionato di A2 Femminile che ha regalato, nel Girone A, una grande sorpresa. Soverato è andata ad espugnare il campo della capolista LPM Bam Mondovì in quattro set. Le ...

Volley : A2 Femminile - Soverato colpo grosso a Mondovì : I TABELLINI- GIRONE A- LPM BAM MONDOVI' - Volley Soverato 1-3, 25-17 23-25 21-25 22-25, LPM BAM MONDOVI': Schlegel 7, Rebora 9, Zanette 17, Valli 10, Tonello 14, Valpiani 1, Agostino, L,, Biganzoli 1, ...

Volley : A1 Femminile - Novara - Scandicci e Conegliano chiudono l'andata vincendo : ROMA- Si è conclusa l' andata della Samsung Volley Cup di A1 Femminile con il successo delle prime tre della classifica. L' Igor Gorgonzola Novara pone il sigillo su fase ascendente della Regular ...

Volley femminile - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli scontri diretti dei quarti di finale. Programma - orari e tv fino alla Final Four : Si avvicina il momento della Coppa Italia di Volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di Finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di Finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Calendario Coppa Italia Volley femminile 2019 : date - programma - orari e tv. Gli accoppiamenti dei quarti di finale : Si avvicina il momento della Coppa Italia di volley femminile 2019. Al termine del girone d'andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 13^ giornata - si chiude l’andata. Novara per il riscatto - big match Busto-Conegliano : Sabato 29 dicembre si concluderà il girone d’andata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 13^ giornata di campionato si giocherà integralmente alle ore 20.30 con ben sei partite in contemporanea mentre Firenze osserva un turno di riposo. Novara vuole riprendersi dopo l’inatteso ko nel derby con Cuneo, le piemontesi sono già certe del primo posto ma vogliono prontamente rialzarsi e cercheranno di fare la differenza contro ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Casalmaggiore sconfigge Busto Arsizio. Novara Campione d’Inverno! : Casalmaggiore ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-19; 25-16; 13-25; 26-24) nel match che ha chiuso la 12^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze in rosa si sono imposte nell’attesissimo derby lombardo, rafforzando così il quinto posto in classifica e portandosi a solo una lunghezza dalle Farfalle e a due punti dall’accoppiata Scandicci-Conegliano che divide il secondo posto. Busto Arsizio ha fallito ...

Volley : A2 Femminile - Mondovì ko a Pinerolo - Perugia nel B stacca tutti : I TABELLINI- GIRONE A EUROSPIN FORD SARA Pinerolo - LPM BAM MONDOVI' 3-2, 25-20 25-20 22-25 25-27 20-18, EUROSPIN FORD SARA Pinerolo: Serena 23, Caserta 13, Zanotto 13, Buffo 21, Bertone 17, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Novara crolla a Cuneo! Conegliano perde in casa - Scandicci si salva : Santo Stefano davvero pazzo per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 12^ giornata ha regalato grandissime emozioni con ben quattro partite sulle cinque in programma nel pomeriggio che si sono risolte soltanto al tie-break. Colpi di scena, capovolgimenti di fronte, tanto pathos e azioni mozzafiato in campo hanno tenuto compagnia al pubblico che come sempre ha affollato i palazzetti in questo giorno di festa. Clamoroso crollo di Novara ...

Volley femminile - si gioca a Santo Stefano! Gli orari e il calendario delle partite - come vederle in tv : Non conosce sosta la Serie A 2018-2019 di Volley femminile. Oggi, mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, andrà infatti in scena la dodicesima e penultima giornata del girone di andata del massimo campionato nazionale, con tante sfide interessanti che chiameranno sicuramente a raccolta tifosi e appassionati. Novara, dopo lo spavento della scorsa settimana a Busto Arsizio, vola a Cuneo per continuare la propria striscia di vittorie. ...