Vikings | History chiude la sua prima serie tv ma è in arrivo il sequel

(Di venerdì 4 gennaio 2019)il sipario sulla saga dei vichinghi diChannel. il network, nelle ore scorse, ha infatti annunciato che la sesta stagione disarà l'ultima. Il finale di, fa sapere il canale via cavo, è già stato girato, ed andrà in onda presumibilmente nel 2020, se anche l'ultima stagione sarà trasmessa come accaduto con le precedenti, ovvero suddivise in due parti (attualmente negli Stati Uniti è in onda seconda parte della quinta stagione, in Italia visibile su TIMVISION).Nata nel 2013 dalla penna di Michael Hirst,è stata latv diChannel, canale dedito fino ad allora ai documentari. L'idea del network è stata quella di affidarsi ad un racconto che prendesse spunto da uno dei popoli più famosi della Storia, i vichinghi appunto, concentrandosi in particolare sulla figura di Ragnar Lothbrok, interpretato da Travis Fimmel fino alla ...