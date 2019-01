Video Manchester City Liverpool | 2-1 | | highlights e gol della partita | Premier league

Manchester City-Liverpool - pasticcio fra Ederson e Stones : un centimetro nega il più clamoroso degli autogol![Video] : clamoroso rischio di autogol nel primo tempo di Manchester City-Liverpool: Manè grazia i ragazzi di Guardiola colpendo il palo, ma Ederson e Stones per poco non la fanno grossa sul rinvio Manchester City vs Liverpool, la Premier League regala subito una sfida col botto ad inizio 2019. Le due squadre che si contendono la Premier League, l’una contro l’altra per un’antipasto di quella che sarà la lotta a due per tutto il ...

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL / Streaming Video e tv : i precedenti recenti sorridono ai Reds di Klopp : DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL, Streaming video e tv: la capolista della Premier League sfida la seconda in classifica, che è a 7 punti di distanza.

Manchester United : via Mourinho - il leader è Pogba. Il suo discorso alla squadra. Video : Un discorso da leader dello spogliatoio, fatto ai compagni nel tunnel poco prima di scendere in campo, sul prato dell'Old Trafford: Paul Pogba si è ripreso così il Manchester United, dopo i mesi in ...

Manchester United - alla domanda su Pogba Mourinho reagisce così in conferenza stampa. IL Video : José Mourinho ha tenuto il francese campione del mondo in panchina in una partita decisiva come quella di Anfield, e nella conferenza stampa post match è arrivata la domanda inevitabile: "Pogba ...

Liverpool-Manchester United - super papera di Alisson : Lingard ringrazia e gela Anfield [Video] : Il portiere brasiliano non trattiene il cross di Lukaku e permette a Lingard di pareggiare il gol di Mané Brutto errore di Alisson Becker nel match tra Liverpool e Manchester United, il portiere brasiliano regala letteralmente il pari ai red devils commettendo una clamorosa papera. L’ex Roma non trattiene un innocuo cross di Lukaku, perdendo la palla e consegnandola sui piedi di Lingard che, da due passi, pareggia l’incontro ...

Manchester United-Arsenal - paperissima di De Gea ad Old Trafford [Video] : Manchester United-Arsenal è stato il big match del turno infrasettimanale di Premier League. Al termine dei 90′ le due squadre hanno portato a casa un punto a testa, frutto del 2-2 maturato grazie alle reti di Mustafi, Martial e Lingard oltre all’autorete di Rojo. In occasione del gol che ha sbloccato la gara, quello del centrale tedesco dei Gunners, è stato decisivo il goffo intervento di David De Gea, che non ha trattenuto il ...

Video/ Manchester United Arsenal - 2-2 - : highlights e gol della partita - Premier League - - IlSussidiario.net : Video Manchester United Arsenal , risultato finale 2-2, : highlights e gol della partita, giocata a Old Trafford nella 15giornata di Premier League.

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL / Streaming Video e tv : Red Devils in vantaggio nei testa a testa - IlSussidiario.net : DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL: info Streaming video e tv del match atteso oggi 5 dicembre 2018, nella 15giornata di Premier league.

Diretta Manchester United Arsenal/ Streaming Video e tv : i Gunners sono una macchina da gol - Premier League - - IlSussidiario.net : Diretta Manchester United Arsenal: info Streaming video e tv del match atteso oggi 5 dicembre 2018, nella 15giornata di Premier League.

Manchester City - Ederson show contro il Watford : passaggio no-look come Ronaldinho. Video : Non conosce sosta la leadership del Manchester City in Premier League, torneo dove i campioni in carica viaggiano a pieni giri. Vetta a quota 41 punti con 15 risultati utili su altrettante gare ...

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL / Streaming Video e tv : a Old Trafford arbitra Marriner - Premier League - - IlSussidiario.net : DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL: info Streaming video e tv del match atteso oggi 5 dicembre 2018, nella 15giornata di Premier League.

Manchester United : Lukaku - infortunio comico. E i fan lanciano un neologismo. Il Video della caduta : Il Manchester United continua a non ingranare. Nell'ultimo weekend i Red Devils hanno pareggiato 2-2 in casa del Southampton, prolungando la striscia negativa di risultati in Premier, dove l'ultima ...

Manchester United - McTominay imita Brozovic : la mossa del coccodrillo non evita il gol di Cedric. Video : Don't try this at home. Non provate a farlo a casa. Potrebbe essere il nuovo motto di Marcelo Brozovic che, da qualche settimana, ha dato il via alla moda del coccodrillo. O meglio, alla mossa del ...

Manchester United - McTominay come Brozovic : fa il… ‘coccodrillo’ ma il Southampton segna [Video] : Il giocatore del Manchester United ha provato a imitare il collega dell’Inter, abbassandosi sotto la barriera prima di una punizione del Southampton Un coccodrillo poco epic, non riuscito ad evitare il gol della squadra avversaria. Nel corso di Southampton-Manchester United, Scott McTominay ha provato ad imitare Marcelo Brozovic prima di una punizione dei Saint, abbassandosi dietro la barriera nella classica mossa resa celebre dal ...