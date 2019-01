Vicenza | bambino trovato impiccato | aveva giocato ai videogames | è in gravi condizioni

Vicenza - popcorn si incastra nella gola di un bambino : piccolo deceduto per soffocamento : Sabato sera ad Arcugnano, cittadina sita in provincia di Vicenza, si è verificata una tragedia a causa di un popcorn. Erano circa le 22.00, quando in una villetta in via Costacolonna a Torri di Arcugnano si è verificato lo spiacevole episodio. Massimo Greggio, di professione fotografo, e la moglie Sara Lisso, hanno visto morire il loro bimbo di soli 18 mesi. Il piccolo ha ingerito un popcorn che gli si è incastro in gola, portandolo al ...