L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 15:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE NEL QUADRANTE NORD, NEL DETTAGLIO IN VIA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO CONCLUSO PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA PRENESTINA FINO ALL’ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 E L’ARDEATINA; SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO ...