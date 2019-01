Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE NEL QUADRANTE NORD, NEL DETTAGLIO IN VIA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO CONCLUSO PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA PRENESTINA FINO ALL’ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 E L’ARDEATINA; SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SU MOLTE ARTERIE DEL TERRITORIO: NEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A Roma SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA IL TRAFFICO GENERA CODE SULLA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A Roma SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA PER UN INCIDENTE SI STA IN FILA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI MENTRE E’ IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE Roma CI SI INCOLONNA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A Roma SI RALLENTA PRESSO LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ORA CODE IN SMALTIMENTO TRA VIALE PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CONTINUANO I DISAGI SULLA A91 Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIALE PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CI SONO RALLENTAMENTI TRA ...