Verso smartphone più longevi con un nuovo microinterruttore

Un nuovo brevetto di Samsung offre uno sguardo Verso gli smartphone del futuro : Samsung potrebbe presentare in futuro un vero display senza cornici in cui i lati del telefono vengono utilizzati come schermi aggiuntivi dotati di comandi touch, in modo simile a quanto visto con i dispositivi Galaxy Edge. Il brevetto e le immagini suggeriscono che l'altoparlante, i sensori e la fotocamera frontale sembrano alloggiati sotto il display dello smartphone e non sono visibili le porte jack audio e USB Type-C, il che fa pensare a ...