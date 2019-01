ilfattoquotidiano

: Varese, vasto incendio nel bosco in località Rasa-Monte Martica #varese - MediasetTgcom24 : Varese, vasto incendio nel bosco in località Rasa-Monte Martica #varese - StatoIo : RT @fattoquotidiano: Varese, vasto incendio sul monte Martica: 50 ettari di bosco in fiamme, ipotesi origine dolosa. In arrivo i Canadair h… - Cascavel47 : Varese, vasto incendio sul monte Martica: 50 ettari di bosco in fiamme, ipotesi origine dolosa. In arrivo i Canadai… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Oltre 50disono già stati distrutti da undivampato giovedì 3 gennaio sul, a. Le, alimentate dal vento e dalla condizione del sottomolto secco per via della stagione, hanno raggiunto la cima della montagna e si sono estese anche sul versante opposto, in Valganna, nel territorio di Induno Olona. Per tutta la notte un presidio dei vigili del fuoco ha monitorato la situazione e le operazioni di spegnimento sono riprese all’alba di venerdì, quando è stato allestito un campo base con anche 60 volontari arrivati da tutta la provincia. Si attende l’intervento di elicotteri e Canadair per lanci d’acqua sul fronte più attivo delle, che nel buio della notte erano visibili a distanza di decine di chilometri, in tutta la provincia die addirittura da Milano.Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco sembra che ...