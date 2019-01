Varese | incendio sul monte Martica | 50 ettari di bosco  in fumo | arrivano i Canadair

Incendio Varese : prosegue l’intervento per spegnere il rogo sul Monte Martica : Proseguono le operazioni di spegnimento del Incendio divampato sul Monte Martica : il rogo , partito dalla località Rasa di Varese ha superato la cima della montagna e ha iniziato a scendere. I fronti attivi delle fiamme sono due, uno si dirige verso l’Alpe Cuseglio, dove, a protezione di un gruppo di abitazioni, si sono posizionati i vigili del fuoco con due automezzi. L’altro fronte sta scendendo verso ex miniera della ...

Varese - tenta di salvare la casa in fiamme : 49enne muore nell'incendio : Ha tenta to di salvare la sua casa in fiamme e purtroppo è morto nell'incendio . Salvi invece gli anziani genitori, che sono fuggiti subito. Stefano Amicarelli, 49 anni, geometra e fratello del ...

Varese : incendio in abitazione - grave anziano : Milano, 9 nov. (AdnKronos) - Un incendio è scoppiato in un'abitazione a Castelseprio, in provincia di Varese due ora fa circa. Nella casa un anziano che è rimasto coinvolto ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda.