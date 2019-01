Valle d' Aosta rilancia Cdm a La Thuile

Valle d’Aosta : verso l’istituzione di un Tavolo sul tema trasporti : L’Assessore agli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy ha incontrato, presso il Dipartimento regionale dei

Maltempo in Valle d’Aosta : vento forte - problemi a impianti : Forti raffiche di vento si registrano in queste ore in Valle d’Aosta: annullato a Cervinia lo spettacolo di fuochi artificiali e la fiaccolata prevista per oggi, dopo il rinvio deciso il 30 dicembre. A Cime Bianche si sono registrati picchi di 53 km/h in base ai dati rilevati dal Centro funzionale regionale. Alcuni impianti sono temporaneamente chiusi (comprensorio del Monterosa ski, al colle di Frachey e al colle Sarezz). L’ufficio ...

Le offerte di lavoro del settore privato in Valle d'Aosta Aosta -Le offerte di lavoro arrivate ai centri per l'impiego della Valle d'Aosta e ... : Hotel Creforné Ayas 1 receptionist conoscenze: buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese contratto: tempo determinato per la stagione invernale possibilità di alloggio orario: ...

AOSTA. È trascorsa senza particolari incidenti la notte di Capodanno in Valle d'Aosta. Non risultano persone ferite per l'...

Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali - nonostante i proclami di Toninelli : incrementati del 5 - 66 per cento quelli ... : Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali, nonostante i proclami di Toninelli: incrementati del 5,66 per cento quelli della 'Rav' Economia Trasporti Martedì 1 Gennaio '19, h.15.30 Angelo Musumarra E' rimasto inascoltato l'appello del presidente della Regione Antonio Fosson verso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...

Capodanno : il primo nato in Valle d’Aosta è Leonardo : Il primo nato del 2019 in Valle d’Aosta si chiama Leonardo: il parto è avvenuto alle 01:42 di oggi nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Beauregard di Aosta. L'articolo Capodanno: il primo nato in Valle d’Aosta è Leonardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuoto : Si chiude un anno entusiasmante per Piemonte e Valle d'Aosta : Sul podio virtuale maschile sono saliti anche Rari Nantes Torino e Sisport Spa, con i punteggi di 10925 e 10732 ; su quello femminile Centro Nuoto Torino e Dynamic Sport, con gli score di 11329 e ...

L'Autonomia della Valle d'Aosta e l'attualità della Carta di Chivasso : Obiettivo dell'incontro stimolare una vasta riflessione che ponga le basi per una rinnovata convergenza dell'intero mondo autonomista e che possa anche essere il primomomento di una fattiva e ...

E' firmata da Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta Calcio Aosta -Al via un concorso per trovare ora il nome alla nuova ... : Nasce dalla matita del famoso illustratore e fumettista genovese Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta Calcio. "Di concerto con il Direttivo " spiega Renzo Bionaz, presidente del ...

Neve in Valle d’Aosta : pullman bloccato per incidente : Al rientro da una gita in Svizzera un pullman con a bordo studenti torinesi è rimasto bloccato in Valle d’Aosta, in seguito ad un incidente sulla SS7 del Gran San Bernardo all’altezza di Gignod. Il mezzo si è schiantato contro un muro, probabilmente a causa della Neve. Non si registrano feriti. Gli studenti sono stati accompagnati nella sala comunale di Gignod, e sono stati rifocillata in attesa dell’arrivo di un nuovo pullman ...

Freddo in Valle d’Aosta : temperature fino a -14°C : La Valle d’Aosta è stretta nella morsa del gelo: nonostante il sole, in tutta la regione alpina sono state registrate temperatura sotto lo zero in mattinata. Spicca il -14°C di Plateau Rosa’ e Punta Hellbronner, a 3.500 metri di quota, ma anche il –12°C di Gressoney-Saint-Jean, il -10°C di Cogne, il -9°C dell’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe. Ad Aosta e Courmayeur la minima è stata di -6 gradi, a Saint-Vincent di ...

Piemonte - Liguria e Valle D’Aosta : il 78% beve acqua del rubinetto : Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di acqua del sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research, emerge che in Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta il 78% della popolazione ha bevuto acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 mesi, dato in calo di 2 punti percentuali rispetto al 2016. Tra ...

Stretta sulle slot in Valle d'Aosta : ANSA, - AOSTA, 11 DIC - Una Stretta sulla diffusione del gioco d'azzardo e in particolare delle slot nei locali è stata decisa all'unanimità dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La precedente ...

Valle d'Aosta - Lega sfiduciata : ora tocca agli autonomisti : Sondaggi nazionali in crescita ma per la Lega arriva un primo 'incidente di eprcorso'. L'ex senatore Antonio Fosson, di 67 anni, è il nuovo presidente della Regione Valle d'Aosta. Rappresentante di un ...