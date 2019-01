Usa | si insedia Congresso e deputata dem vuole giurare sul Corano

ilgiornale

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Negli Stati Uniti sta facendo molto discutere la decisione dellademocratica Rashida Tlaib, la prima parlamentare di origini palestinesi nella storia del Paese, di "sul" in occasione del suo imminentemento ufficiale quale componente della Camera dei rappresentanti. Il regolamento dell"assemblea non impone ai neodeputati di prestare giuramento su un testo sacro specifico, ma si limita a stabilire le parole che costoro devono pronunciare durante la cerimonia in questione.In una recente intervista a Detroit Free Press, la parlamentare musulmana eletta in Michigan ha affermato di volere entrare nella pienezza delle sue funzioni di membro delgiurando su una copia del testo islamico appartenuta a Thomas Jefferson, terzo presidente Usa. L"esponente liberal ha giustificato tale scelta con le seguenti parole: "Vogliosulper dimostrare ...