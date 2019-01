Usa | nuovi occupati a dicembre superano le attese

Enel Green Power - al via 2 nuovi impianti eolici da 620 mw in Usa : Roma, 27 dic., askanews, - Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, Inc., 'EGPNA',, ha avviato le attività dei parchi eolici di Rattlesnake ...

Enel - Green Power : “Al via due nuovi impianti eolici in Usa” : Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato le attivita’ in due nuovi impianti eolici negli Stati Uniti. Si tratta del parco eolico di Rattlesnake Creek in Nebraska e di Diamond Vista in Kansas. I due nuovi impianti genereranno complessivamente circa 2.600 GWh l’anno e portano a circa 2,6 GW la capacita’ rinnovabile totale che Enel Green Power ha messo in rete ...

New Amsterdam : Anticipazioni nuovi episodi in onda dopo paUsa invernale : La serie di Canale 5 con Ryan Eggold si prende una pausa New Amsterdam si prende una pausa. La nuova serie americana con protagonista Ryan Eggold va in vacanza e fissa l’appuntamento con i telespettatori nel 2019. Il nuovo medical drama americano, in onda in esclusiva su Canale 5, si concede uno stop. dopo la […] L'articolo New Amsterdam: Anticipazioni nuovi episodi in onda dopo pausa invernale proviene da Gossip e Tv.

Mom 7 a rischio a caUsa dei nuovi contratti : Anna Faris ed Allison Janney chiedono un aumento salariale : Mom 7 a rischio? La comedy più vista della CBS insieme a The Big Bang Theory (in dirittura di arrivo) e al suo spin off Young Sheldon, rischia davvero di non ottenere il rinnovo e tutto per via di una lunga contrattazione per un aumento salariale chiesto dalle due protagoniste ovvero Anna Faris ed Allison Janney. Con la fine di The Big Bang Theory, la rete dovrebbe puntare proprio sulle altre due commedie che ogni settimana finiscono sul ...

Mario Cipollini - nuovi guai in tribunale : accUsato di lesioni dalla sorella - finisce dal giudice : L'ex ciclista Mario Cipollini dovrà presentarsi in tribunale a Lucca per rispondere dell'accusa di lesioni contro sua sorella Tiziana. Il 51enne già campione del mondo deve affrontare un processo per aver picchiato sua sorella dopo un litigio avvenuto lo scorso 4 aprile 2017 a Montecarlo, in provincia di Lucca. Il pm ha usato la citazione diretta contro il 'Re ...

Nuovi rischi di sicurezza a caUsa di un finto SMS di Poste Italiane : Un nuovo tentativo di truffa mette potenzialmente a rischio i possessori di carte prepagate di Poste Italiane, vittime di falsi SMS legati alle loro carte. L'articolo Nuovi rischi di sicurezza a causa di un finto SMS di Poste Italiane proviene da TuttoAndroid.

RagUsa - nuovi orari al settore Tributi : ecco quali : nuovi orari al settore Tributi del Comune di Ragusa. Da lunedì 10 dicembre gli uffici saranno aperti il lunedì, mercoledì e venerdì nei seguenti orari

Al G20 tregua commerciale Usa-Cina : da gennaio no ai nuovi dazi : tregua di 90 giorni sui dazi tra Stati Uniti e Cina: lo hanno concordato Donald Trump e Xi Jinping a Buenos Aires, al termine del lavori del G20. Secondo i media statali cinesi, Washington e Pechino si sono messi d'accordo per non imporre nuovi dazi a partire dal primo gennaio prossimo. Al G20 c'è stato quindi accordo su commercio e migranti, ma resta la spaccatura sul clima.Nella dichiarazione finale nessun cenno alla lotta al ...

G20 - Usa e Cina siglano una tregua : stop a nuovi dazi da gennaio : La cena a Buenos Aires fra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping si conclude con un "importante consenso": si è deciso di non imporre nuovi dazi a partire da gennaio 2019, così da favorire l'avvio di negoziati a tutto campo tra i due Paesi

E' tregua commerciale Usa-Cina Da gennaio stop a nuovi dazi : G20/ Scatta una tregua sui dazi di 90 giorni. Per il momento un'escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, tanto temuta da far evocare un nuova guerra fredda, e' scongiurata Segui su affaritaliani.it

G20 - Usa e Cina siglano una tregua commerciale : stop a nuovi dazi da gennaio : Cina e Usa, ha aggiunto Wang, "possono e devono" assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle loro "crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo" , avendo "più ...

G20 - Usa e Cina siglano una tregua commerciale : stop a nuovi dazi da gennaio : La cena a Buenos Aires fra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping si conclude con un "importante consenso": si è deciso di non imporre nuovi dazi a partire da gennaio 2019, così da favorire l'avvio di negoziati a tutto campo tra i due Paesi

Nuovi orti sociali a RagUsa : Venerdì saranno consegnati a Ragusa sei Nuovi orti sociali. L'obiettivo è quello di promuovere il reinserimento sociale dei beneficiari

Usa - altro forte calo per le vendite di nuovi immobili : Continuano a scendere le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti . A ottobre il dato ha evidenziato un decremento dell'8,9% a 544 mila unità rispetto alle 597 mila unità riviste di settembre, ...