Usa, braccio di ferro tra Trump e dem

"Teso" l'incontro con il presidente Usaper Nancy Pelosi,presidente della Camera. "No" dei democratici alla richiesta di fondi per il muro finché lo 'shutdown' non sarò finito (14° giorno)ribadisce:"Serve muro con Messico di cemento o acciaio".Poi,l'incontro al Congresso è stato "produttivo, anche se senza accordo".E "Pelosi ha detto che non cerca un mio impeachment". Dico io: difficile per chi fa un "grande lavoro" Ma il leader dem al Senato, Schumer, è pessimista: "Peril governo può restare chiuso anche per mesi o anni".(Di venerdì 4 gennaio 2019)