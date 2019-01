Uomini e Donne anticipazioni | Maria De Filippi a Luigi Mastroianni | Giorgia diversa

Uomini e Donne anticipazioni - Ivan Gonzalez contro Paola Caruso : "Serpenta velenosa" : Percorso in salita per Ivan Gonzalez all'interno di 'Uomini e Donne'. Nell'ultima registrazione del trono classico, di ieri, giovedì 3 gennaio 2019,, come riporta il Vicolodellenews, il modello spagnolo è finito al centro delle polemiche per via del suo passato da 'sciupafemmine' in Spagna. In particolare, l'ex tentatore di 'Temptation Island Vip' ha dovuto ribattere ad una corteggiatrice Natalia, che l'ha accusato di essere in ...

Uomini e Donne Trono Classico - la frase di Teresa non piace : Il pubblico la contesta : Uomini e Donne Trono Classico, la frase di Teresa Langella non piace: Il pubblico contesta la sua uscita Teresa Langella si è sempre distinta a Uomini e Donne per essere una tronista senza peli sulla lingua. Quando ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione, o quando le è stato chiesto, l’ex tentatrice non […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, la frase di Teresa non piace: Il pubblico la contesta proviene da ...

Uomini e Donne : Fabio Colloricchio al pronto soccorso per una brutta caduta sulla neve : Vi ricordate di Fabio Colloricchio? L'ex tronista di Uomini e Donne di origini argentine, che nel 2015 scelse la corteggiatrice Nicole Mazzocato, è finito in ospedale in seguito ad un brutto incidente sulla neve, in montagna. Ad informare i fan circa l'accaduto è stato proprio il diretto interessato che, tramite una Instagram Stories, ha pubblicato una foto recante il messaggio: "Ecco come è finita la mia avventura"....Continua a leggere

Uomini e Donne anticipazioni : Ivan Gonzalez contro Paola Caruso : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Ivan Gonzalez si difende dalle accuse e attacca Paola Caruso L’ultima puntata del Trono Classico, registrata ieri giovedì 3 gennaio 2019, è stata ricca di sorprese e colpi di scena.Ivan Gonzalez, per esempio, pare abbia dovuto difendersi da delle accuse precise, mosse da una sua corteggiatrice, Natalia. Quest’ultima, dopo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Ivan Gonzalez ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni registrazione : 'I tuoi sforzi saranno ricompensati' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Over. Oggi 4 gennaio 2019 c'è una nuova registrazione. Noel ancora divisa tra Armando e Riccardo Guarnieri?

Uomini e Donne - Sara Affi Fella fa ancora discutere : le parole di Maria De Filippi : Uomini e Donne, Sara Affi Fella torna ad essere argomento di discussione: le parole di Maria De Filippi durante la registrazione del Trono Classico Passano i mesi ma, ancora oggi, Sara Affi Fella continua ad essere protagonista – indiretta – di Uomini e Donne. Il suo nome, anche a distanza di tempo, torna ripetutamente ad […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella fa ancora discutere: le parole di Maria De Filippi proviene ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez contro Paola Caruso : “Serpente velenoso” : Paola Caruso criticata da Ivan Gonzalez a Uomini e Donne A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Giovedì 3 gennaio è stata registrata la prima puntata del 2019 del Trono Classico e Ivan Gonzalez ha fatto i conti con il suo passato nello studio del dating sentimentale di Maria De Filippi. La corteggiatrice Natalia ha espresso i suoi dubbi sul tronista, spiegando di avere avuto diversi ripensamenti sulla natura del loro rapporto, a ...

Anticipazioni Uomini e donne - Classico : Teresa porta Andrea a pulire la stalla : Si è tenuta ieri 3 gennaio una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, con importanti novità per i cinque tronisti alla ricerca dell'anima gemella. Mentre le puntate in onda su Canale 5 continuano ad essere in vacanza, e torneranno solo a partire dal prossimo 7 gennaio, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez hanno rivisto in esterna corteggiatori e corteggiatrici, ...

Ivan Gonzalez nei guai a Uomini e Donne : vengono fuori i rumors sul suo passato : I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai e anche nel corso dell'ultima registrazione del trono classico abbiamo visto che ce ne sono stati diversi. Nel dettaglio le anticipazioni rivelano che si è parlato anche di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo che ha fatto il suo arrivo in trasmissione dopo la partecipazione a Temptation Island Vip nelle vesti di tentatore. Ivan ha dovuto fare i conti con il suo passato, decisamente poco limpido, ...

Spoiler Uomini e donne - Teresa bacia Antonio ma poi spiazza : 'Desidero un altro uomo' : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, la quale ha avuto come protagonista anche la bella Teresa Langella, che già nel corso delle registrazioni precedenti ha fatto molto discutere. Questa settimana, però, Teresa ha spiazzato, in primis per il tanto atteso bacio che è finalmente arrivato con il suo corteggiatore Antonio e poi successivamente perché ha ammesso in studio che in realtà desidera un ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo sceglie per finta sia la Cavaglia che la Dionigi : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena, soprattutto nel trono di Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, forse con la complicità della redazione, ha inscenato una vera e propria scelta finta con tanto di poltrone rosse e video dei best moments. Il tutto è stato creato e voluto da Lorenzo per capire le vere intenzioni delle sue ...