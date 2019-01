UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 7 gennaio 2019

Un POSTO al sole - anticipazioni dal 7 all’11 gennaio : confronto acceso : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Un nuovo anno è iniziato e quello vecchio resta ormai alle spalle di tutti noi, compresi i personaggi e attori di Un posto al sole. Roberto Ferri è sempre più provato dall’assurda avventura vissuta con Vera Viscardi. Intanto, Alberto Palladini […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 gennaio: confronto acceso proviene da ...

Un POSTO al sole : il bambino di MARIELLA non è figlio dell’attrice ma di… : A volte la vita vera degli attori si mischia con quella dei ruoli da loro interpretati, e quando ciò succede il rischio è che il pubblico non riesca a rendersi conto con esattezza della differenza. È quanto sta accadendo a Un posto al sole per via della gravidanza (prima) e del parto (poi) di un simpatico personaggio ma anche della sua amatissima interprete. Visto che abbiamo ricevuto molte richieste in tal senso (ma la confusione – va ...

Un POSTO al sole - anticipazioni prossima settimana : il chiarimento : anticipazioni Un posto al sole, puntate 7-11 gennaio: la decisione di Rossella Il successo di Un posto al sole è inarrestabile. La soap più longeva della televisione italiana è seguita da circa due milioni di telespettatori ogni sera. Merito della trama sempre avvincente e delle tematiche trattate che si rifanno alla realtà. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all’11 gennaio annunciano clamorose novità. Roberto Ferri, dopo quanto ...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole : Franco viene informato della riapertura della palestra : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che si è distinta nel corso degli anni per la capacità di attirare una fetta importante di pubblico. In questi mesi i telespettatori italiani hanno sentito la minore presenza del personaggio di Franco, poiché l'attenzione principale è stata riservata intorno alle figure di Roberto, Marina e Vera. ...

Spoiler Un POSTO al sole : Franco indeciso in seguito all'offerta di Ciro : Un posto al sole intratterrà il pubblico con un’altra settimana densa di appassionanti colpi di scena e novità. Le anticipazioni dal 7 all’11 gennaio svelano che al centro della scena ci saranno soprattutto Diego e Rossella. Dopo il loro bacio, infatti, i due giovani saranno in profonda crisi e nei loro cuori albergherà la confusione. Dopo essersi confrontata con il ragazzo su quanto accaduto, la figlia di Silvia deciderà di raccontare la verità ...

Un POSTO al sole - Valentina Pace presto mamma bis : le parole dell’attrice : Un posto al sole: Valentina Pace presto mamma bis Un posto al sole. A postare le immagini della sua stessa intervista, oggi, è Valentina Pace. L’attrice quarantunenne sta per diventare mamma bis. Ad allargare la famiglia, già composta da Valentina, il compagno e la piccola Alice, ci penserà Matilde. Dunque, la seconda figlia di Elena […] L'articolo Un posto al sole, Valentina Pace presto mamma bis: le parole dell’attrice ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARIELLA non sa se dire a GUIDO la verità : È attualmente una delle domande più in voga sui social network: “MARIELLA quando dice a GUIDO del bambino”? Ebbene, il momento non è ancora arrivato ma nelle prossime puntate di Un posto al sole inizieremo a vedere dei segnali inequivocabili di come i due siano ancora tanto legati. Il parto della Altieri (Antonella Prisco) è ormai avvenuto ma nei prossimi giorni ritroveremo la donna alle prese con un grosso problema: il neonato non ...

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 7-11 gennaio 2019 : Rossella Vuole Rivelare a Patrizio la Verità! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Rossella Vuole Rivelare a Patrizio di averlo tradito con il fratello… Anticipazioni Un posto al sole: Rossella, invasa da terribili sensi di colpa, è pronta a Rivelare a Patrizio di aver baciato Diego! Roberto potrebbe diventare direttore generale delle imprese Viscardi, mentre Michele è protagonista di una vicenda molto spiacevole… Brutte ...

Un POSTO al sole - Marina Giulia Cavalli : “Mia figlia Arianna morta mi scrive dall’aldilà e sento la sua voce” : “Arianna mi scrive dall’aldilà. Ho imparato anche a sentire la sua voce attraverso un registratore”. Marina Giulia Cavalli, l’interprete della dottoressa Bruni nella soap di Rai 3 Un posto al sole, è tornata a parlare della morte della figlia Arianna, uccisa a 21 anni dalla leucemia. In un’intervista al settimanale DiPiù, l’attrice ha spiegato che “per chi ha perduto un proprio caro le festività sono ...

Viola di 'Un POSTO al sole' diventa mamma : ecco il figlio di Ilenia Lazzarin : GRAZIE 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul sei già tutta la mia VITA! Grazie Roberto Palmieri'. Il secondo 'grazie' è per suo marito, Roberto Palmieri, l'imprenditore ...

