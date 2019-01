Un posto al sole | anticipazioni prossima settimana | il chiarimento

lanostratv

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Unal, puntate 7-11 gennaio: la decisione di Rossella Il successo di Unalè inarrestabile. La soap più longeva della televisione italiana è seguita da circa due milioni di telespettatori ogni sera. Merito della trama sempre avvincente e delle tematiche trattate che si rifanno alla realtà. Ledi Unaldal 7 all’11 gennaio annunciano clamorose novità. Roberto Ferri, dopo quanto accaduto con Vera, non riesce a riprendersi e si chiude sempre più in se stesso. Marina cerca di scuoterlo anche per il bene dei Cantieri ma senza successo. Valerio chiede perdono ad Alberto che, però, ha un unico obiettivo ora: vendicarsi. Arianna non è più in grado di reprimere il suo desiderio di maternità. La storia tra Beatrice e Diego sembra essere giunta al capolinea per incompatibilità di carattere. Silvia cerca di far riavvicinare Guido ...