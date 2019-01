Ultrà ucciso a Milano | l' ultima ipotesi | alla guida dell' auto killer un parente del

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Ultras Inter ucciso : indagato tifoso napoletano - 4 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Ultras Inter ucciso: indagato tifoso napoletano. Partono male le borse mondiali , 4 gennaio 2019,

Indagato un Ultrà del Napoli - è accusato di aver investito e ucciso Daniele Belardinelli : È stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli. ...

Tifoso ucciso - indagato Ultrà Napoli : 11.20 E' stato iscritto stamani nel registro degli indagati,per omicidio volontario. l'ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della station wagon sequestrata ieri a Napoli. L'auto avrebbe investito Daniele Belardinelli, Tifoso interista, durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi nerozzaurri e quelli del Napoli, prima della partita a Milano.

Le lacrime del "Rosso" per la morte dell'Ultrà. I pm : ucciso da due auto : Milano È stato un interrogatorio interrotto da diverse pause, in cui il 'duro' della Curva Nord Marco Piovella si è anche commosso rievocando l'ultimo colloquio con Davide 'Dede' Belardinelli. Le ...

Scontri Inter-Napoli - Ultrà forse ucciso da due auto di rivali. Il 'Rosso' sentito dal gip : Il leader della curva nord dell'Inter, Marco Piovella, ha fornito alcuni dettagli sull'incidente in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli

Interrogato Marco il Rosso Gli inquirenti : «L’Ultrà forse ucciso da due auto di rivali» Scontri : spunta nuovo video : Il capo ultrà dell’Inter ha avvalorato l’ipotesi che il 39enne sia stato precedentemente travolto da un’altra vettura: «Daniele era un fratello maggiore, un amico fraternissimo»

Tifoso ucciso - notte in carcere per capo ultras : Ieri l'arresto di Marco Piovella indicato come uno degli ispiratori e pianificatori degli scontri Tra Inter e Napoli. Il 2 gennaio l'interrogatorio a San Vittore -

Inter-Napoli - il padre del tifoso ucciso : 'Chi lo ha investito si costituisca'. I tre Ultrà restano in carcere : Lancia un appello Vincenzo Belardinelli, il padre del 39enne tifoso Daniele , travolto e ucciso da un veicolo durante gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli in via Novara il giorno di Santo ...

Ultrà ucciso a Milano - rimangono in cella i tre tifosi interisti : "Azione in stile militare" : "Nessuno degli indagati sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli è stato travolto e ucciso da una vettura", scrive il gip di Milano