Ufficiale | Paquetà al Milan

Ufficiale - Lucas Paquetà al Milan a titolo definitivo : Lucas Paquetà è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Depositato in Lega il contratto del brasiliano, arrivato dal Flamengo a titolo definitivo. Brasiliano, classe '97 è un centrocampista mancino, capace di chiudere l'ultima stagione al Flamengo con 10 gol in 32 giornate, è stato scoperto da Leonardo che ha battuto sul tempo la concorrenza a suon di milioni. Non ha i tempi di inserimento di Kakà, né probabilmente un fisico da ...