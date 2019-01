Ufficiale la presenza di Berlino ne La Casa di Carta 3 | foto di Pedro Alonso a Firenze

optimaitalia

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Ormai non vi è alcun dubbio sulladel personaggio dine Ladi3: se il finale drammatico della seconda parte aveva lasciato pensare ad un addio, il fatto chesia acon Alvaro Morte per le riprese delle scene della terza stagione ambientate in Italia è una conferma implicita che il suo personaggio tornerà in onda nei nuovi episodi.ATTENZIONE SPOILER!Non vi sarebbe altro motivo, infatti, a giustificare ladinel giorno delle riprese della serie se non il ritorno del suo personaggio, il sociopatico e magnetico, nella terza stagione in arrivo in primavera su Netflix.e Alvaro Morte sono stati avvistati da alcuni fan della serie ail 3 gennaio, il giorno prima delle riprese che il Comune ha autorizzato nelle zone di Piazza Duomo e Piazzale Michelangelo per la giornata del 4 ...