Trincao | la Juve e quel no del papà al Porto | storia di un predestinato

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : la Juve ha Trincao in pugno. Carrasco al Milan? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Juventus e Inter : tra Paratici e Marotta è sfida sul mercato per Romero e Trincao (RUMORS) : In questo periodo la stagione calcistica è in pausa per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori si trovano a Dubai che, quest'anno, ha ospitato il Globe Soccer Awards. Coccolati dal tepore degli Emirati Arabi, i dirigenti dei vari top-club stanno lavorando per concludere qualche affare, visto che da ieri si è aperta la sessione invernale del calciomercato. Solitamente a gennaio è difficile mettere a segno dei colpi di mercato eclatanti, ...

Trincao - affondo Juve : il portoghese è a un passo : O perlomeno è quanto trapela con dovizia di particolari dagli Emirati Arabi , dove il responsabile dell'area Sport bianconera e il procuratore - tra gli altri - di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo ...

Juve - accordo per Trincao : 'L'Inter, che si era mossa per vestirlo di nerazzurro la prossima estate, per il momento resta alla finestra ma nell'ambiente c'è parecchio pessimismo'. Così, la Gazzetta dello Sport , spiega la situazione che riguarda Francisco Trincao, giovane talento del Braga, che piaceva a Marotta e ai nerazzurri, ma che è vicino alla Juve. Paratici e Jorge Mendes si sono incontrati e ...

Francisco Trincão - chi è il portoghese seguito dalla Juventus : 'Il nuovo CR7'. L'etichetta affibbiatagli in patria è di quelle che pesano e che potrebbe frenare sul nascere la crescita di un giovane talento, ma la personalità mostrata nella sua brevissima ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : l’Inter torna su Modric! Juventus scatenata : Mbappé e Trincao! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Juve - che sgarbo all'Inter : blitz per Trincao - l'erede di Cr7 : La Gazzetta dello Sport lo descrive come 'molto talentuoso, molto offensivo e... molto mancino'. Mancino , abile nel dribbling e negli uno contro uno, è un esterno d'attacco che fa della qualità ...

Calciomercato Juventus - pressing per Trincao : si prova a chiudere : ... la Juventus però lavora a più tavoli e guarda sempre con molta attenzione ai giovani talenti in giro per il mondo. Nel mirino bianconero è finito ormai da tempo Francisco Trincao , attaccante ...

Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per accorciare i tempi per Trincao (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attenta sul mercato e Fabio Paratici vuole cercare di cogliere tutte le migliori opportunità per rinforzare la squadra. Il direttore sortivo juventino segue con grande attenzione anche i profili dei giovani talenti europei e negli ultimi mesi sul suo taccuino è comparso il nome di Francisco Trincao. Il giovane classe '99 ha stregato la Juventus che sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Oggi, sul fronte ...

Trincao-Juventus - spunta anche l’Inter : cifre e dettagli : TRINCAO JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Trincao attaccante dello Sporting Braga, giovane promessa del calcio portoghese. Centravanti moderno e letale: fisico statuario, velocità, progressione, carisma e senso del gol da top player. Paratici avrebbe già inoltrato un’offerta da circa 12 milioni di euro, offerte respinta indietro al mittente da parte […] L'articolo Trincao-Juventus, spunta anche l’Inter: ...

De Ligt più Trincao - alla Juventus piace baby : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Golden Boy 2018: la serata di gala alle OGR di Torino

Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli - Almendra si avvicina : Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ...

Calciomercato Juventus - incontro Mendes-Paratici : vicino Trincao (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima sessione invernale e il primo obiettivo è Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese non si è quasi mai espresso ai suoi standard in Gran Bretagna e vorrebbe tornare a Torino. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte, dal momento che è sempre ...