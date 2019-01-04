Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, MENTRE TRA LA Roma FIUMICIONO E LA VIA ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, MENTRE TRA LA Roma FIUMICIONO E LA VIA ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA BUFALOTTA. RALLENTAMENTI PER Traffico CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI. NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA BUFALOTTA. RALLENTAMENTI PER Traffico CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI. NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20:00 (Di venerdì 4 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA VIA OLEVANO RomaNO: FRA VIA FILETTINO E VIA ANAGNI. INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMNO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO. PER LA GIORNATA DELL’EPIFANIA DOMENICA 6, LA LINEA SHOPPING TORNERÀ ATTIVA. E’ UNA LINEA DI BUS NAVETTA CHE CIRCOLA IN CENTRO E COLLEGA IL PARCHEGGIO DI VILLA BORGHESE, LA STAZIONE METRO A ...
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romadailynews : Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - ssamuzz : Sono stato a Napoli per meno di 24 ore vicino la stazione centrale, il traffico di Roma in confronto è niente, NIENTE! -
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