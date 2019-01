Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, MENTRE TRA LA Roma FIUMICIONO E LA VIA ...

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA BUFALOTTA. RALLENTAMENTI PER Traffico CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI. NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI ...

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI ...

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO ...

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO; SPOSTAMENTI SENZA PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO . UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma- FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON ...

