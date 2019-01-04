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Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18:30 (Di venerdì 4 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO PER Traffico FILE TRA LAURENTINA E LA RomaNINA,.. PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTA’ SU VIA C.COLOMBO , INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMNO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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