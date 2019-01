Tour de France 2019 | il percorso e le 21 tappe ai raggi X Tourmalet e Galibier decisivi

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani in rampa di lancio - gli altri azzurri a ridosso della zona punti : Il Tour de Ski ha esaurito anche le tappe tedesche ed ora si appresta a ritornare in Italia, con le due tappe conclusive in Val di Fiemme, che culmineranno domenica con la temibile scalata al Cermis. In casa azzurra fa sorridere il sesto posto attuale di Francesco De Fabiani, che potrebbe anche migliorare dopo la 10 km mass start in tecnica classica prevista sabato. La classifica generale maschile sembra essere affare ristretto al norvegese ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Buone sensazioni - sto bene fisicamente. Ora la Val di Fiemme” : Francesco De Fabiani si è ben comportato nella gara a inseguimento di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo. L’azzurro, ieri capace di conquistare un eccellente secondo posto nella 15 km, si è difeso egregiamente e ha concluso in sesta posizione, stessa piazza che occupa anche in classifica generale con uno sguardo verso il podio del prestigioso circuito itinerante. L’azzurro ora si lancia verso i due ...

Tour de Ski 2019 - Francesco De Fabiani ottimo sesto nella pursuit di Oberstdorf : il podio della generale non è lontano! Klaebo precede Ustiugov allo sprint : La 15 km skating ad inseguimento del Tour de Ski sorride al norvegese Johannes Klaebo, che conquista la prima gara distance stagionale battendo in volata ad Oberstdorf il russo Sergey Ustiugov, ma la bella notizia di giornata in casa Italia riguarda Francesco De Fabiani, che chiude sesto ed ora, nella mass start in tecnica classica di sabato in Val di Fiemme, potrebbe addirittura puntare al quarto posto in classifica generale. Parte davanti a ...

Ciclismo - il programma e il calendario completo di Vincenzo Nibali. Tutte le gare da febbraio fino al Tour de France : Vincenzo Nibali tornerà in corsa all’UAE Tour, la nuova gara WorldTour che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti con sette tappe dal 24 febbraio al 2 marzo. Per il capitano della Bahrain Merida in questo 2019 l’esordio stagionale sarà quindi posticipato rispetto agli ultimi anni, con la scelta di dare maggiore spazio al periodo di preparazione con un ritiro a Cambrils (Spagna) dal 10 al 22 gennaio e poi il consueto allenamento in altura sul ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Francesco Molinari al torneo dei campioni al Pga Tour : Roma, 2 gen., askanews, - Francesco Molinari riparte dal Sentry tournament of Champions, 3-6 gennaio,, il torneo del PGA tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si svolge al ...

Golf – Francesco Molinari al torneo campioni del PGA Tour : In campo otto tra i primi dieci del World Ranking, ci sarà anche Francesco Molinari Francesco Molinari riparte dal Sentry Tournament of Champions (3-6 gennaio), il torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si svolge al Plantation Course di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. L’azzurro torna in campo dopo le straordinarie imprese del 2018, in cui si è fregiato del primo major (Open Championship), ha vinto ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani MERAVIGLIOSO SECONDO nella 15 km mass start in tecnica classica. Vince Emil Iversen : Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’odierna giornata del Tour de Ski 2019. Si disputano oggi a Oberstdorf due mass start: la 15 km per quanto riguarda gli uomini e la 10 km per quel che concerne le donne. Nel settore maschile l’attesa italiana è tutta incentrata su Francesco De Fabiani, che a Oberstdorf si trova particolarmente bene: negli scorsi anni qui è arrivato due volte terzo in entrambe le tecniche: ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani si aggrappa alla tecnica classica per tornare in corsa : Quindicesimo, a due minuti esatti di ritardo da Johannes Hoesflot Klaebo. Francesco De Fabiani entra nella parte centraleTour de Ski con un distacco piuttosto pesante da chi sarà destinato a giocarsi la vittoria finale ma i sogni di gloria dell’azzurro non sono del tutto svaniti. La condizione c’è, la voglia di fare bene anche e ora arrivano le piste e la tecnica che, sulla carta, maggiormente si addicono al fondista valdostano. De ...