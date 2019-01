Torna alla Vetreria Capitani Coraggiosi | festival per i ragazzi tra teatro e gioco

Saygus non è sparita dalla scena e Torna alla ricerca di nuovi investitori : Se pensavate che Saygus fosse sparita dal panorama della telefonia mobile (nel quale non è mai entrato) vi state sbagliando. Il produttore americano torna a farsi sentire. L'articolo Saygus non è sparita dalla scena e torna alla ricerca di nuovi investitori proviene da TuttoAndroid.

Renzi Torna alla carica : “Posso tornare al governo - non mollo!” e sul governo Lega-5Stelle : “Sono cialtroni” : Matteo Renzi pronto a tornare alla carica e al governo Matteo Renzi inizia il 2019 rilasciando una lunga intervista al settimanale Oggi, dalla quale traspare un personaggio politico rimasto intoccato dalle sconfitte e che sfoggia una invidiabile imperturbalità di fronte alle voci che vogliono il suo astro un tempo fulgido definitivamente tramontato. Renzi, per esempio, rivendica con orgoglio l’idea del documentario Firenze secondo me, ...

Renzi : “Alla fine al governo ci posso anche Tornare. Fiero delle cose che ho fatto - ho sbagliato a sottovalutare le fake news” : Il suo pensiero torna ancora al referendum del 4 dicembre 2016, alla “sensazione che ho provato andando a letto quella sera” di più di due anni fa: “Un’occasione persa dall’Italia”. Perché oggi “gli italiani hanno scelto di andare con questi“, dei “cialtroni”, ma lui, Matteo Renzi, “alla fine al governo” ci può “anche tornare“. L’ex premier in un’intervista ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani si aggrappa alla tecnica classica per Tornare in corsa : Quindicesimo, a due minuti esatti di ritardo da Johannes Hoesflot Klaebo. Francesco De Fabiani entra nella parte centraleTour de Ski con un distacco piuttosto pesante da chi sarà destinato a giocarsi la vittoria finale ma i sogni di gloria dell’azzurro non sono del tutto svaniti. La condizione c’è, la voglia di fare bene anche e ora arrivano le piste e la tecnica che, sulla carta, maggiormente si addicono al fondista valdostano. De ...

Risultati NBA – Anche senza LeBron si può vincere : i Lakers Tornano alla vittoria - ko Philadelphia e Oklahoma : I Lakers tornano alla vittoria nonostante l’assenza di LeBron, bene Anche Raptors, Mavericks e Blazers Nella notte italiana ecco i match disputati validi per la regoular season NBA. alla vigilia di Capodanno solo 5 sono state le partite scese in campo oltreoceano. Tra queste spicca la vittoria dei Lakers contro Sacramento. senza LeBron, ancora assente per infortunio, la squadra di Los Angeles vince grazie ai canestri di Kentavious ...

Basket – Serie A - Cantù Torna alla vittoria : Jefferson e compagni a valanga su Pistoia : Finisce a favore di Cantù l’anticipo valido per la 13ª giornata di Serie A di Basket di questa domenica: Pistoia ko al Palasport Pianella Dopo ben otto sconfitte, l’Acqua San Bernardo Cantù torna alla vittoria contro l’Oriora Pistoia con il risultato di 100-79. Nell’anticipo domenicale della 13ª giornata di Serie A, la squadra di Pasutin batte al Palasport Pianella gli avversari e smuove la zona bassa della ...

Pisa - il Palazzetto dello Sport Torna alla capienza di 1273 persone : ... segnale concreto della grande attenzione della nostra Giunta nei confronti del mondo dello Sport a Pisa".

Il Milan Torna alla vittoria : Spal ko 2-1 con Castillejo-Higuain : Il Milan di Gennaro Gattuso soffre ma riparte contro la Spal di Leonardo Semplici e chiude questo travagliato 2018 con una vittoria che dà speranze per il futuro. I rossoneri hanno avuto la meglio per ...

Roma alla riscossa - la rinascita dei giallorossi : ecco perchè la squadra di Di Francesco Torna in corsa anche per il terzo posto : La 19^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo ma soprattutto indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo alla riscossa la Roma, la squadra di Di Francesco ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Parma, trasferta difficilissima per qualsiasi squadra, apre le marcature Cristante al 58′ poi il pareggio siglato da Under, 0-2 il risultato finale. Si tratta di una vittoria che ...

Terremoto Catania : “Governo vicino alla popolazione - lo stato di emergenza primo passo per Tornare alla normalità” : “Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l’immediato stanziamento di 10 milioni per predisporre le prime attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Questo rappresenta il primo passo per tornare alla normalità”. La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, commenta così la ...

Metro - Torna l'allarme polveri sottili : picchi di Pm10 in stazioni e gallerie : Valori di polveri sottili ancora superiori - talvolta più che raddoppiati - rispetto ai 50 microgrammi per Metrocubo che rappresentano la soglia di legge. Però inferiori rispetto alle campionature di ...

Torna il Capodanno alla Rocca con l'immancabile spettacolo pirotecnico : ... fino alla notte del 31 dicembre negli spazi del Mercato Ortofrutticolo: musica live non stop, dj set, ma anche spettacoli e animazioni per i più piccoli, street food, e tantissimo divertimento.

Volley - Egonu Torna single : addio alla Skorupa : Paola Egonu e Kasia Skorupa, fine di un amore. L'unione, svelata dall'opposto di Novara non più tardi di un mese e mezzo fa , si è sciolta poco prima delle festività natalizie. A pesare, dicono i più ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari Torna single : è finita con Alessandro : Uomini e Donne news, Valentina Dallari di nuovo single: è finita con il fidanzato Alessandro Valentina Dallari è tornata ad essere single. A farsi sfuggire quest’indiscrezione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in persona sui social. Nel rispondere ad un fan su Instagram, infatti, la bella Valentina ha confermato di aver chiuso con […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari torna single: è finita con Alessandro ...