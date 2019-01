Torino | protesta dei pensionati davanti alla Prefettura

Torino - passanti protestano per l’arresto di un nigeriano. Poliziotto sbotta : “Perché li difendete?” : Cinque tra poliziotti e militari questa mattina hanno arrestato un uomo nigeriano di 26 anni: le fasi dell'immobilizzazione, piuttosto violente, sono state però commentate con dure critiche dai passanti: "E' un essere umano anche lui".Continua a leggere

No Tav a Torino/ Video - la protesta pacifica dei 70mila 'Noi sappiamo per cosa stiamo manifestando' - IlSussidiario.net : Torino, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

A Torino la protesta parte dalle donne : Dopo le sei "cattive ragazze" che hanno guidato la protesta al Campidoglio a Roma, è arrivato il momento del settebello torinese. Sono Donatella Cinzano, Roberta Dri, Patrizia Ghiazza, Giovanna ...

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : L'hanno chiamata 'la protesta gentile' ed è questo - insieme con i suoi temi trasversali e la sua vocazione, politica ma non partitica - ad averla resa così popolare. Oggi si misura con i numeri veri,...

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : Le due sindache d’Italia affrontano Oggi la prova più dura. In un’aula del Palazzo di giustizia Virginia Raggi attende il suo destino: la procura ha chiesto dieci mesi per falso in atto pubblico contestando la nomina a responsabile del settore Turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’epoca braccio destro della sindaca di Roma. Su Chiara A...

Chiara Appendino : “Ascolto chi protesta - ma la Tav è il passato. E Torino non è ferma” : Chiara Appendino è tornata ieri da Dubai. Parla per la prima volta dopo i violenti attacchi alla sua maggioranza arrivati dalle categorie produttive torinesi....

Tav - Di Maio a Torino : “Io leale al contratto di governo. A chi protesta dico che i soldi resteranno sul territorio” : “La Tav è nel contratto di governo. Si deve portare avanti il contratto, perché altrimenti non ha neanche più senso andare avanti. A chi protesta perché stiamo mantenendo una promessa diciamo che i soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per un incontro sulla Comital. “Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le ...

Torino - la protesta dei rider sfruttati : uova contro Foodora - vernice contro Glovo : Un centinaio di manifestanti in piazza con le biciclette. Fumogeni e slogan contro Di Maio e l'Ispettorato del lavoro