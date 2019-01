Tifoso ucciso negli scontri di Milano | indagato per omicidio ultrà del Napoli

Tifoso ucciso - indagato ultrà Napoli : 11.20 E' stato iscritto stamani nel registro degli indagati,per omicidio volontario. l'ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della station wagon sequestrata ieri a Napoli. L'auto avrebbe investito Daniele Belardinelli, Tifoso interista, durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi nerozzaurri e quelli del Napoli, prima della partita a Milano.

Tifoso morto prima di Inter-Napoli : "Ucciso da suv di tifosi napoletani" : Milano, 3 gennaio 2019 - Quasi tre ore di interrogatorio , nessuna dichiarazione cruciale sull'organizzazione dell'assalto, molte lacrime nel ricordare Daniele Belardinelli , Dede «il fratello» morto ...

Tifoso ucciso - Piovella : investito 2 auto : 19.55 Sarebbero state due le vetture che hanno investito Daniele Belardinelli; forse facevano parte della carovana di macchine degli ultrà napoletani. Lo ha detto il capo ultrà della curva dell'Inter Marco Piovella, interrogato per 3 ore dal gip dopo l'arresto per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. L'ultra ha ammesso la sua partecipazione al blitz, ma non ha voluto rispondere a domande specifiche sulle sue condotte e sul suo ...

Tifoso ucciso : proseguono interrogatori e caccia all'auto - forse un'Audi : Domani, alle 15, è previsto l'interrogatorio di Marco Piovella, il capo ultrà dell'Inter arrestato ieri. proseguono le identificazioni degli ultrà -

Tifoso ucciso - Piovella : ‘Berardinelli investito da un’auto a bassissima velocità’ Da Ros ai pm : ‘Il Rosso ha deciso agguato’ : “Il Rosso ha detto ‘andiamo’ e io sono andato”. Luca Da Ros ha parlato e Marco Piovella, detto il “Rosso”, è finito dentro. E’ tra i primi tre ultrà arrestati dopo i fatti del 26 dicembre, ed è stato anche tra i primi a raccontare ai magistrati degli scontri scoppiati a due km dallo stadio di San Siro, a Milano, prima della partita tra l’Inter e il Napoli. Un agguato, quello preparato dagli ultras ...

Tifoso ucciso : chi è Piovella - il 'Rosso'. Tifoso e imprenditore : Leader dei Boys e figlio di buona famiglia, capo ultrà nerazzurro e 'Lighting Designer' nel settore dell'architettura della luce, il 'Rosso' in curva Nord a San Siro è il dottor Marco Piovella, con ...

Inter-Napoli - il padre del Tifoso ucciso : 'Chi lo ha investito si costituisca'. I tre ultrà restano in carcere : Lancia un appello Vincenzo Belardinelli, il padre del 39enne tifoso Daniele , travolto e ucciso da un veicolo durante gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli in via Novara il giorno di Santo ...

Tifoso ucciso : convalidati arresti. Attacco 'in stile militare' : Si sta verificando in queste ore la posizione di Marco Piovella punto di riferimento della tifoseria interista della Curva nord che ieri si è presentato spontaneamente in Questura - L'Attacco degli ...

Tifoso ucciso durante gli scontri a San Siro - rimangono in carcere i 3 interisti : 'Azione in stile militare' : rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli . Lo ha deciso il gip di Milano, Guido Salvini, ...

