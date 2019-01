Tifoso del Chelsea omofobo | niente stadio per tre anni!

sportfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Undelè stato espulso dallodurante la gara contro il Brighton per aver gridato insulti omofobi Ad undelè stato vietato loper tre anni dopo essere stato espulso nel corso della partita di Premier League tra i londinesi e il Brighton per aver gridato insulti omofobi. Il ventenne si è dichiarato colpevole di aver usato parole minacciose e offensive durante la vittoria per 2-1 delalloAmex di Brighton il 16 dicembre. Ilè stato bandito e multato per 965 sterline per l’incidente. Il divieto ai fan è l’ultimo problema che coinvolge i tifosi delin questa stagione. Un altrodelè stato accusato di aver gridato insulti razzisti alla star del Manchester City Raheem Sterling durante la vittoria per 2-0 del Blues allo Stamford Bridge. (Spr/AdnKronos)L'articolodel...