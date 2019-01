The Last of Us Part 2 | il multiplayer includerà la personalizzazione dei personaggi e uno

Il team di The Last Night è alla ricerca di nuovi investitori : The Last Night è un platform open-world cyberpunk annunciato durante l'E3 2017. Il titolo ha fatto perdere le sue tracce fino al 2018, anno in cui gli sviluppatori assicurano che lo sviluppo procede secondo i piani. Sembra che però qualcosa non abbia funzionato.Come riporta PC Games, il creatore del gioco Tim Soret ha pubblicato un post su Twitter dichiarando che il team è attualmente alla ricerca di nuovi investitori a causa di "enormi problemi ...

The Last Knights film stasera in tv 30 dicembre : cast - trama - streaming : The Last Knights è il film stasera in tv domenica 30 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Last Knights film stasera in tv: cast La regia è di Kazuaki Kiriya. Il cast è composto da Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie. The Last Knights film stasera in tv: trama Il prode cavaliere Raiden è nominato erede ...

The Last of Us : Part II : Naughty Dog ci parla della competizione intelligente tra gli studi Sony : I ragazzi di Naughty Dog stanno lavorando duramente nello sviluppo di The Last of Us: Part II e durante una recente intervista l'Art Director John Sweeney ed il Director of Communications Arne Meyer hanno condiviso qualche curiosità sul modo di lavorare degli studi Sony.Come riporta TWINFINITE, i due sviluppatori affermano che giocare titoli di altri studi aiuta a sviluppare nuove idee, nel caso poi di capolavori come God of War, Marvel's ...

The Last Knights film stasera in tv 30 dicembre : cast - trama - streaming : The Last Knights è il film stasera in tv domenica 30 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Last Knights film stasera in tv: cast La regia è di Kazuaki Kiriya. Il cast è composto da Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie. The Last Knights film stasera in tv: trama Il prode cavaliere Raiden è nominato erede ...

The Last of Us Part 2 figlio di God of War e Marvel’s Spider-Man? Parla Naughty Dog : I lavori su The Last of Us Part 2 procedono senza sosta: il team di Naughty Dog non vuol prendersi nemmeno una pausa per cercare di consegnare nei più brevi tempi possibili il prodotto finito alla propria community. Ovviamente i fan sanno bene che per avere un titolo dagli standard qualitativi elevati la pazienza è la maggiore tra le virtù, e quindi poco importa se le tempistiche non sono tra le più brevi in assoluto. Certo è che per The Last ...

Visualizzazioni al 2000% per The Last Song dopo il matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth : Il matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth ha scatenato negli ultimi giorni un’ondata di Visualizzazioni per il film The Last Song, pari al 2000% in più rispetto al solito. Lo ha annunciato il profilo di Amazon Prime Video con un tweet, che spiegava come amino il lieto fine e quanto questo matrimonio abbia fatto sentire tutti in qualche modo sentimentali durante la settimana. Per chi non lo sapesse, infatti, i due artisti si erano ...

L'attrice che darà vita a Ellie in The Last of Us Part 2 : "abbiamo girato cose pesanti - molto pesanti" : È tempo di vacanze anche per gli attori impegnati in importanti e attesissimi giochi come The Last of Us Part 2 e L'attrice che darà vita a Ellie, Ashley Johnson, ha voluto aggiornare i fan prima di godersi il meritato riposo.Come segnala Dualshockers, Johnson ha affermato in un post su Instagram di aver girato "cose pesanti, molto pesanti" nell'ultima settimana di lavoro sul set di The Last of Us Part 2.L'immagine è la stessa condivisa da Neil ...

The Last of Us 2 : Neil Druckmann svela ai fan un assaggio di una scena molto toccante del gioco : The Last of Us 2 segnerà sicuramente il nuovo anno con la sua uscita, per cui il director del titolo ha pensato bene di fare un gradito regalo di natale ai fan del titolo ormai sempre più impazienti di mettere le mani sul secondo capitolo del capolavoro uscito su PS3.Neil Druckmann ha infatti pubblicato sul suo account Twitter una foto scatta "a lavori in corso" di una particolare scena del gioco."Riprese pazzesche questa settimana, compresa una ...

The Last Remnant Remastered - recensione : Il 2018 è stato uno degli anni più prolifici per le Remastered, nuove edizioni di giochi usciti anni addietro, magari con aggiunte di rilievo e migliorati tecnicamente. In questo calderone fatto di nostalgia e guadagni facili rientra The Last Remnant Remastered, annunciato solo pochi mesi fa, a settembre. C'è solo un piccolo problema: probabilmente nessuno lo aveva chiesto, e invece Square Enix ha ripescato un titolo uscito nel 2008 e l'ha ...

È questa la data di uscita di The Last of Us : Part II? : Uno dei grandi assenti dei The Game Awards 2018 appena trascorsi, The Last Of US: Part II, potrebbe finalmente avere una data di uscita. L'indiscrezione è trapelata dal listino di LT Lighting and Electricals, un rivenditore inglese, che su Amazon ha indicato alla data del 29 marzo 2019 la disponibilità del prodotto.Occorre tener presente che Sony non ha ancora ufficializzato il periodo di lancio del secondo, attesissimo capitolo delle vicende di ...

Fumito Ueda e la separazione da Sony : il creatore di The Last Guardian e ICO svela interessanti retroscena : La mente dietro apprezzati giochi come The Last Guardian, ICO e Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, è stato intervistato dai colleghi di Multiplayer al Fun & Serious Game Festival 2018 di Bilbao e, in questa occasione, sono emersi alcuni interessanti retroscena relativi alla separazione da Sony.Nel corso dell'intervista Fumito Ueda ha parlato della vecchia e nuova situazione lavorativa e di come sia diverso essere a capo del suo nuovo ...

The Game Awards 2018 : lo studio di No Man's Sky annuncia The Last Campfire : Come riporta Rockpapershotgun, Hello Games, lo studio inglese dietro No Man's Sky, ha annunciato The Last Campfire. Mentre stanno ancora lavorando a No Man's Sky, questo è un gioco che classificano come "Hello Games Short", un piccolo progetto collaterale realizzato da due membri del loro team. Si tratta del titolo di Steven Burgess e Chris Symonds, che sono stati rispettivamente lead designer e lead artist di LostWinds a Frontier Developments ...

The Last REMNANT REMASTERED disponibile da oggi : Square Enix ha annunciato oggi che THE LAST REMNANT REMASTERED è ora disponibile per PlayStation 4. THE LAST REMNANT REMASTERED da oggi su PS4 THE LAST REMNANT, pubblicato originariamente nel 2008, ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all’intricato sistema di combattimento. In un mondo popolato dai REMNANT, antiche e misteriose reliquie che garantiscono misteriosi ...

The Last Remnant Remastered è disponibile per PS4 : The Last Remnant Remastered, annunciato a sorpresa qualche tempo fa, è ora disponibile per PlayStation 4, annuncia Square Enix. The Last Remnant, pubblicato originariamente nel 2008, ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all'intricato sistema di combattimento. In un mondo popolato dai Remnant, antiche e misteriose reliquie che garantiscono misteriosi poteri ai loro possessori, ...