Terremoto | nevica intensamente su Amatrice e Accumoli

Maltempo : nevica nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia - difficoltà nelle Sae : Le precipitazioni nevose che stanno interessando da ieri il Centro /nord hanno raggiunto anche le zone del Reatino colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. nevica ta abbondante nella notte ad Amatrice, ad Accumuli, e relative frazioni. In una nota il Comitato Illica vive denuncia che “per il terzo anno consecutivo il Governo, il commissario, i governatori e i sindaci non sono riusciti a far fronte al gelo e le bufere di neve, assolutamente ...

Terremoto : nevica nelle aree Sae delle Marche : E’ arrivato il gelo anche nelle aree del Centro Italia colpite dal Terremoto nel 2016. Temperature in calo e Appennino imbiancato nelle Marche, in particolare nelle zone terremotate delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Si sono registrate lievi criticità sulle strade dell’entroterra un po’ ovunque, in particolare in provincia di Pesaro Urbino, dove sono entrati in azione mezzi sgombraneve. Neve nelle aree delle Sae ...