Terremoto nel Catanese | scossa 2 9 a Ragalna

Terremoto di magnitudo 2.9 a Ragalna - nel Catanese - : La scossa è stata registra dalla sala operativa Ingv-Osservatorio Etneo di Catania a una profondità di 0 km. Da molti giorni la zona è colpita da varie scosse, dopo quella del 26 dicembre che ha ...

Terremoto - nuova scossa sull’Etna : continua lo sciame sismico nella gelida notte del Sud [LIVE] : 1/5 ...

Giappone : Terremoto magnitudo 5 nell’area di Kumamoto : La Japan meteorological agency ha reso noto che nel pomeriggio di oggi alle 18:10 locali, le 10:10 in Italia, un terremoto di magnitudo 5 è stato avvertito nell’isola di Kyushu, in particolare nella zona di Kumamoto. Non si segnalano danni a persone o cose ed è escluso il rischio tsunami. L’area di Kumamoto è stata colpita ad aprile 2016 da un forte sisma di magnitudo 7.3 che ha fatto decine di vittime. L'articolo Giappone: terremoto ...

Cina - Terremoto magnitudo 5.2 nel Sichuan : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 e' stata registrata alle 8:48 nella provincia cinese del Sichuan. Secondo i rilevamenti del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondita' ed epicentro vicino la localita' di Zhongcheng nel sud della regione. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose.

Terremoto - scossa di Capodanno nella Marsica : a Collelongo crepe in solai e tramezzi di alcune abitazioni : “Abbiamo un primo esito positivo anche sulle verifiche che sono state effettuate questa notte dai Vigili del fuoco: non ci sono danni di rilievo, ma solo alcune crepe sui solai e nei tramezzi di alcune abitazioni. Stiamo monitorando comunque la situazione insieme alle Forze dell’ordine, agli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile”. Cosi’ il sindaco di Collelongo (L’Aquila), Rossana Salucci, fa il ...

Terremoto Lazio e Abruzzo - esperto INGV : la scossa di Capodanno nella Marsica “un evento principale - quasi singolo” : Il Terremoto magnitudo Mw 4.1 localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 16 km di profondità, a 3 km W Collelongo (L’Aquila), ieri alle 19:37:46, “non è collegato alle sequenze che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 2016, né al sisma de L’Aquila del 2009“: lo ha dichiarato all’ANSA il sismologo INGV Maurizio Pignone. Secondo l’esperto “non si può ancora ...

Terremoto nel catanese - l'eruzione dell'Etna vista dallo spazio : Un pennacchio di cenere che si alza dall'Etna. Due giorni dopo la violenta scossa di Terremoto che ha colpito il catanese , il 28 dicembre, un satellite della Nasa ha registrato questa immagine da una ...

Terremoto : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che ieri alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, ha registrato da allora solo una scossa, di magnitudo 2 sempre a Collelongo, all'1,19. Anche in questo caso non si sono registrati danne a persone o cose.

Paura nella Marsica - scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 nell’Aquilano : Paura e gente in strada ma nessun danno per il terremoto di magnitudo 4.1, nella Marsica, in Abruzzo. A distanza di pochi giorni, dopo il sisma di Catania dello scorso 26 dicembre, la terra trema ancora ma stavolta l'epicentro e' a Collelongo, a una cinquantina di chilometri dall'Aquila. La scossa e' stata registrata dall'Ingv ieri alle 19.37 ad una profondita' di 17 chilometri. A quest'ultima ne sono seguite altre due di entita' molto ...

