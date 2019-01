Terremoto Catania - sette scosse in poche ore vicino all'Etna | : La più potente, di magnitudo 3.5 è avvenuta alle 5.10. Tutte hanno avuto epicentro sul versante del vulcano che si affaccia su Paternò, tra Ragalna e Santa Maria di Licodia

Etna - Terremoto Catania : gli sfollati raggiungono quota 1.115 : Aumentato il numero degli sfollati del terremoto di Santo Stefano nel Catanese, che raggiunge quota 1.115: lo rende noto la Protezione civile siciliana. Sono 319 coloro che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 794 quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche. Per quanto riguarda la verifica degli edifici per l’edilizia privata le richieste salgono a 5.796, sono ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 3.5 vicino a Catania : Alle 5:10 della mattina di venerdì 4 gennaio c’è stato un terremoto di magnitudo 3.5 vicino a Catania, con epicentro a 7 chilometri nord di Ragalna. Era stato preceduto nella notte da altre scosse di minore magnitudo, riconducibili all’attività dell’Etna

Etna - Terremoto Catania : salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni : La Protezione civile della Regione Siciliana rende noto che sono salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni subiti da immobili per il terremoto magnitudo 4.9 del giorno di Santo Stefano nel Catanese. Sono risultati agibili 908 immobili, parzialmente inagibili 489 e inagibili 505. Controlli sono stati eseguiti anche su 52 scuole, rispetto alle 90 da ispezionare. Resta invariato il numero degli sfollati che sono 1.096: 794 sono ospiti ...

Turismo - Terremoto Catania : pesa l’effetto del sisma - calo di presenze : Il Turismo ha subito un duro colpo in Sicilia, in particolare nel Catanese, area colpita dal terremoto nella notte di Santo Stefano. Le cancellazioni hanno determinato una flessione di oltre il 50% nelle aree colpite direttamente dal sisma e di quasi il 30% nelle altre zone etnee. Molti turisti sono partiti la stessa notte del terremoto, altri hanno cancellato le prenotazioni fino al punto di annullare il cenone di Capodanno e la permanenza ...

Terremoto Catania : Unipol Banca stanzia plafond di 10 milioni per i danni : In riferimento al recente Terremoto che ha colpito la provincia di Catania, per supportare le famiglie, gli operatori economici e le imprese che hanno subito danni, Unipol Banca ha stanziato un plafond di 10 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a tasso zero, a condizioni agevolate, senza spese di istruttoria né di estinzione anticipata, finalizzati al ripristino di beni immobili e mobili danneggiati (abitazioni, negozi, uffici, ...

Terremoto Catania : sopralluoghi e verifiche - 422 case inagibili e 1096 sfollati : In provincia di Catania proseguono i sopralluoghi per la verifica delle case danneggiate dal Terremoto magnitudo 4.9 del 28 dicembre: ieri i tecnici ne hanno eseguiti 255 a fronte delle 4.943 richieste complessive. Salgono così a 1520 le verifiche finora eseguite. Le case inagibili sono 422, quelle parzialmente agibili 410 e quelle agibili 688. Su 88 plessi scolastici ne sono stati controllati 47, di questi 33 sono agibili, 11 parzialmente ...

Terremoto Catania - 1.100 sfollati passeranno la Notte di San Silvestro fuori casa. L’eruzione dell’Etna ha spostato il suolo del vulcano fino a 50cm [DATI] : A seguito dell’eruzione dell’Etna iniziata il 24 dicembre 2018, e dello sciame sismico che ha accompagnato questo evento e perdura tuttora, nel quadro delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile, i ricercatori dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Irea-Cnr) e delle Sezioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

Etna - Terremoto Catania : dati e schede dei sopralluoghi in tempo reale : Grazie a “Erikus“, il progetto realizzato da Regione e Arpa Piemonte, messo a disposizione della Sicilia grazie all’intervento del Dipartimento nazionale della Protezione civile, un sistema informatico realizzato dalla Protezione civile regionale siciliana permetterà di avere in tempo reale tutti i dati e le schede dei sopralluoghi eseguiti nelle strutture interessate dal terremoto di magnitudo 4.9 del 26 dicembre. Tutti i ...

Terremoto - nuove scosse sull'Etna in provincia di Catania (e aumentano gli sfollati) : Scossa di magnitudo 3.4 domenica sera. E altre scosse registrate stanotte e stamattina, sempre nella zona dell'Etna

Etna - Terremoto Catania : 2 scosse magnitudo 2.4 nella notte : Due scosse di terremoto magnitudo 2.4 sono state registrate nella notte nel Catanese, nell’area dell’Etna: un evento è stato registrato dall’INGV alle 05:40. I comuni più vicini all’epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un’altra scossa, sempre di magnitudo 2.4, è stata registrata alle ore 00:28 e i comuni più vicini all’epicentro sono Zafferana Etnea, Milo Santa Venerina. L'articolo Etna, terremoto ...

Sicilia - Etna ancora in eruzione : una nuova scossa di Terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull'Etna: alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

